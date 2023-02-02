Цей рік має стати часом, коли не залишиться жодної перепони для початку переговорів щодо членства України в ЄС – Президент на спільному засіданні Кабінету Міністрів та Колегії Єврокомісії

Шановна пані Президент Європейської комісії, дорога Урсуло!

Шановні присутні!

Пані та панове єврокомісари, шановні урядовці, шановний пане Прем’єр-міністре!

Зараз справді, як щойно сказали, історичний момент – відсьогодні ви стаєте у повному сенсі цього слова колегами. Я вас вітаю.

Раніше можна було сказати, що колегами у створенні спільного майбутнього України та Європейського Союзу. Зараз ми кажемо – колегами у створенні спільної теперішньої дійсності України та Євросоюзу, нашого життя, яке на наших очах об’єднується.

Об’єднується абсолютно на різних, я сказав би, на багатьох рівнях – на рівні наших інституцій, політики, правової реальності, економічного життя, соціального життя, енергетики, захисту довкілля і, звичайно, нашої спільної безпеки та оборони.

Україна та Євросоюз більше не є окремими субʼєктами європейського життя.

Наші цінності – спільні. Наша доля – спільна. Наш ворог – спільний. Наш захист – спільний. А отже, і наше життя об’єднується.

Сьогодні пані Президентка Єврокомісії, шановна пані Урсула фон дер Ляєн, передала мені звіт щодо другої частини відповідей України на опитувальник, наданий Єврокомісією в межах здобуття Україною статусу кандидата на вступ у Євросоюз. У цьому звіті – ґрунтовний аналіз стану нормативно-правового наближення нашої держави до актів права Євросоюзу.

Але це також, мені здається, і дещо більше. Це символ того, що мета повноцінного об’єднання України та Євросоюзу вже перейшла в конкретну, практичну й доволі швидку роботу на вашому рівні, пане Прем’єр-міністре, на рівні урядовців.

Зараз на основі, зокрема, цього звіту Єврокомісії наш уряд почне селф-скринінг – змістовну самооцінку того, у чому ми вже достатньо зближені, а в чому ще треба й треба працювати, щоб узгодити законодавство України в конкретних галузях із правом Європейського Союзу.

Яка мета при цьому? Я хочу, щоб це було дуже чітко зрозуміло: цей рік має стати тим часом, коли не залишиться жодної перепони для початку переговорів щодо повноправного членства України в ЄС.

Україна виконає свою частину роботи. Повинна виконати й виконає. Суспільство цього дуже хоче.

Пані та панове урядовці України!

Ваші напрацювання у селф-скринінгу нашої держави мають стати основою національного плану наближення до законодавства Євросоюзу.

За координацію підготовки цього плану наближення буде відповідальною пані віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

І я розраховую на те, що кожен посадовець нашої держави на своєму рівні буде допомагати в реалізації цього важливого для нас, справді історичного завдання.

Так само швидко, як ми працювали для здобуття статусу кандидата на вступ у Євросоюз, ми маємо працювати й для адаптації правової реальності України до норм і практик Європейського Союзу.

Важливого рішення ми очікуємо вже цієї – дуже хочеться, щоб саме весни, – й від колег із Європейської комісії.

Завершується робота нашого уряду та Верховної Ради України з виконання семи рекомендацій, які окреслені у висновку Єврокомісії щодо нашого кандидатства. Відповідно, навесні настане час для проміжної оцінки Європейською комісією реалізації цих рекомендацій.

Пані та панове!

Ментально ми вже разом – Україна та Європейський Союз. Повсякденність нашого життя вже об’єднується.

Вже не уявити об’єднаної Європи, об’єднаного європейського суспільства без України, без народу нашої держави. І наші інституції вже де-факто взаємодіють так, як це має бути між державою – членом ЄС і ЄС.

Тепер ми це все маємо підтвердити на політичному й на юридичному рівнях.

Ключовим кроком буде відкриття переговорів про членство, і я сподіваюся, що вже незабаром ми з вами зможемо оголосити також і про це, про такий важливий крок.

Щодо сьогоднішньої зустрічі й переговорів саме в такому прогресивному форматі, вперше такому в Україні – Колегії Єврокомісії та уряду України, – то йтиметься про цілком очевидну економічну, соціальну й безпекову конкретику.

Про те, що обов’язково посилить нас усіх, нас разом – і Україну, і Європейський Союз. Щоб українці та всі європейці, щоб наші компанії та бізнес Євросоюзу відчували конкретні переваги від нашого об’єднання.

Тобто більше безпеки, більше робочих місць, більше енергетичної стійкості та більше економічного зростання, яке для нас важливе особливо в цей час, воєнний час випробувань для нашого суспільства, для наших підприємців, для нашого бізнесу. Випробувань, я впевнений, для всього Європейського континенту.

Є оновлений План пріоритетних заходів щодо посилення імплементації поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі на наступні два роки. Це подальша інтеграція секторів економіки України та ринку Євросоюзу. Тобто «промисловий безвіз», приєднання України до роумінгового простору ЄС, подальша транспортна й торговельна лібералізація, а також інші цілком практичні речі.

Наші люди, наші громади, бізнес України та бізнес усього ЄС мають відчувати збільшення своїх можливостей. І реальне зміцнення Європи.

Бо що сильніші наші з вами інституції, що більше нашої з вами практики, практичної співпраці, що більше результатів дає інтеграція у Європі, то більше буде і гарантій захисту Європи від будь-яких спроб будь-якого ворога Європи дестабілізувати або зруйнувати наше з вами життя.

Тож я бажаю вам усім сьогодні плідної роботи та взаєморозуміння, яке завжди має бути між справді колегами.

Дуже дякую.

Слава Україні!