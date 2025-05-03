Чехія долучається до Коаліції українських студій

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із міністром освіти, молоді та спорту Чехії Мікулашем Беком, ректорами Карлового університету, Університету ім. Палацького, проректором Університету ім. Масарика, проректором Університету міста Градець-Кралове, деканами профільних факультетів та керівниками відділень україністики.

«Для нас цінна ваша підтримка українських учнів, студентів, освіти. Українці залишаються найбільшою групою іноземних учнів у країні. Працює Асоціація україністів у Чехії. Карлів університет та Університет імені Масарика пропонують бакалаврські та магістерські програми зі спеціалізацією «україністика», а Університет імені Палацького – бакалаврську програму «українська філологія». Чеські університети створили понад 200 посад для українських науковців, що дає їм змогу продовжувати дослідницьку діяльність і викладати», – зазначила Олена Зеленська.

За участю першої леді відбулося підписання важливих документів у межах Глобальної коаліції українських студій. Карлів університет (м. Прага) та Університет міста Градець-Кралове підписали меморандуми про співпрацю. Водночас Університет ім. Масарика (м. Брно) та Університет ім. Палацького (м. Оломоуц) підписали листи про намір, засвідчивши свої плани приєднання до коаліції.

«Коаліція – це глобальна ініціатива з вивчення україністики в академічних закладах світу, об’єктивної та всебічної інформації про Україну, вільної від фейків та імперських маніпуляцій. Правда й співпраця – те, що робить сильнішими всіх причетних», – наголосила Олена Зеленська.