Чехія долучається до Коаліції українських студій

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Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із міністром освіти, молоді та спорту Чехії Мікулашем Беком, ректорами Карлового університету, Університету ім. Палацького, проректором Університету ім. Масарика, проректором Університету міста Градець-Кралове, деканами профільних факультетів та керівниками відділень україністики.

«Для нас цінна ваша підтримка українських учнів, студентів, освіти. Українці залишаються найбільшою групою іноземних учнів у країні. Працює Асоціація україністів у Чехії. Карлів університет та Університет імені Масарика пропонують бакалаврські та магістерські програми зі спеціалізацією «україністика», а Університет імені Палацького – бакалаврську програму «українська філологія». Чеські університети створили понад 200 посад для українських науковців, що дає їм змогу продовжувати дослідницьку діяльність і викладати», – зазначила Олена Зеленська.

За участю першої леді відбулося підписання важливих документів у межах Глобальної коаліції українських студій. Карлів університет (м. Прага) та Університет міста Градець-Кралове підписали меморандуми про співпрацю. Водночас Університет ім. Масарика (м. Брно) та Університет ім. Палацького (м. Оломоуц) підписали листи про намір, засвідчивши свої плани приєднання до коаліції. 

«Коаліція – це глобальна ініціатива з вивчення україністики в академічних закладах світу, об’єктивної та всебічної інформації про Україну, вільної від фейків та імперських маніпуляцій. Правда й співпраця – те, що робить сильнішими всіх причетних», – наголосила Олена Зеленська.

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