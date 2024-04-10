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Чотири українських заклади вищої освіти приєдналися до програми подвійних дипломів зі ЗВО Великої Британії

12 квітня 2024 року - 15:20

Чотири українських заклади вищої освіти приєдналися до програми подвійних дипломів зі ЗВО Великої Британії

Загалом в ініціативі беруть участь уже 10 вітчизняних закладів вищої освіти. Про це повідомила радниця – уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Програму подвійних дипломів реалізують під патронатом Фонду Президента й у межах ініціативи Twinning. Завдяки їй студенти можуть отримати дипломи магістра українського та британського ЗВО, а самі заклади освіти – обмінятися досвідом. За такою програмою навчається вже близько 200 студентів.

«Кількість закладів вищої освіти, які долучилися до програми, зросла майже вдвічі з моменту запуску. З одного боку, це свідчить про високий рівень освітніх послуг: за якістю ми не поступаємося багатьом європейським ЗВО. З іншого – про перспективи: ми справді рівноправні партнери закладів вищої освіти Сполученого Королівства, з українськими ЗВО все більше прагнуть посилювати співпрацю», – зауважила Ольга Будник.

Українсько-британську ініціативу подвійних дипломів запустили торік. До неї одразу ж приєдналися шість українських закладів вищої освіти. Цього року за результатами конкурсу на отримання гранту до програми долучилися ще чотири ЗВО: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Український державний університет залізничного транспорту, Університет імені Альфреда Нобеля та Харківський національний університет радіоелектроніки. Вони готуватимуть фахівців із комп’ютерної інженерії, розвитку штучного інтелекту, кібербезпеки, логістики та урбаністики.

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