Цього тижня програма «єПідтримка» щодо придбання ліків буде розширена на осіб з інвалідністю I та ІІ груп – селекторна нарада

За прогнозами, захворюваність на COVID-19 в Україні зростатиме ще кілька тижнів, тож громадяни повинні активніше вакцинуватися, щоб вберегти себе від важкого протікання хвороби. Про це йшлося на селекторній нараді в Офісі Президента України.

За інформацією уряду, за минулий тиждень зафіксовано понад 242 тис. випадків захворювання на коронавірусну хворобу, що на 44% більше, ніж тижнем раніше.

Показники захворюваності на COVID-19 в Україні зростають четвертий тиждень поспіль, і, за прогнозами, це триватиме ще кілька тижнів. Пікові показники очікуються на п'ятому-шостому тижні.

Як повідомив голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко, у медзакладах збільшено кількість дитячих ліжок для маленьких пацієнтів з COVID-19.

Загалом кількість госпіталізованих з коронавірусною хворобою зростає контрольовано: 27 тис. осіб минулого тижня проти 24 тис. – позаминулого.

Очільник МОЗ знову наголосив, що до реанімації потрапляє мінімальна кількість вакцинованих. Це ще раз підтверджує ефективність щеплень проти коронавірусу. Тож в уряді вкотре закликали громадян проявляти свідомість та робити щеплення, щоб зберегти своє здоров’я та близьких.

Віктор Ляшко також зазначив, що в регіонах України наразі достатньо вакцин різних виробників: є і препарати Pfizer/BioNTech, Moderna, а нещодавно в області була доправлена чергова партія вакцини CoronаVaс.

Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував провести аудит щодо залишків вакцини та визначити необхідні обсяги закупівлі нових партій, зважаючи на темпи вакцинації населення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поцікавився перебігом виплати підвищеної заробітної плати медичним працівникам. Віктор Ляшко доповів що, за даними Національної служби здоров'я України, всі медики первинної ланки та екстреної медичної допомоги вже отримати підвищені виплати.

Міністр також повідомив, що працюють гарячі лінії, і всі скарги, які туди надходять, оперативно розглядаються.

Денис Шмигаль доручив МОЗ разом з Державною службою України з питань праці розробити інструменти ефективного розв'язання проблемних питань з виплатами медикам на місцях та за необхідності – вжиття заходів щодо недобросовісних головних лікарів.

Також на цьому тижні НСЗУ почала виплачувати кошти медзакладам за підписаним угодами за січень.

Денис Шмигаль також зазначив, цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення ініційованої Президентом програми «єПідтримка»: окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп. Також найближчим часом з’явиться можливість витрачати 1 тис. грн на комунальні послуги.

Загалом у межах програми «єПідтримка» українцям перераховано 7,8 млрд грн.

Прем’єр-міністр дав доручення Міністерству фінансів зробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.