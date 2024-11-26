Данські фонди та компанії візьмуть участь у відбудові дитячого творчо-спортивного центру в Бородянці та зведенні осель для великих прийомних родин

Перша леді України Олена Зеленська та команда Фундації Олени Зеленської зустрілися з міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу, який приїхав до Києва з візитом.

Дружина Президента подякувала Данії за безпрецедентну підтримку України та проєктів Фундації із самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Приємно було дізнатися від пана міністра, що після нашої поїздки до Данії у квітні цього року та презентації ініціатив Фундації дедалі більше данських компаній і фондів прагнуть підтримати українців через проєкти Фундації. Ми провели тривалу підготовчу роботу й тепер маємо практичний результат: одразу декілька данських організацій долучаються до реалізації двох масштабних і довготривалих проєктів, пов’язаних із будівництвом», – сказала Олена Зеленська.

Зокрема, The A.P. Moller Support Foundation виділяє кошти на зведення 10 будинків у межах другої хвилі проєкту «Адреса дитинства», які команда Фундації планує збудувати наступного року.

The LEGO Foundation, Lundbeck Foundation, Tuborg Foundation, Orient’s Steamship Company Foundation, DSV A/S та Lauritzen Foundation допоможуть Фундації відбудувати дитячий творчо-спортивний центр у Бородянці на Київщині, який російські загарбники знищили під час окупації селища навесні 2022 року.

«Різні данські фонди взяли на себе велику відповідальність і простягнули руку допомоги, зокрема українським дітям, чиє дитинство було знищене. Я вдячний усім фондам за участь у цій важливій роботі. Ця допомога є доказом того, що Данія завжди прагне допомагати, чим може», – зазначив Мортен Бедскоу.

Раніше за підтримки данських партнерів команда Фундації відбудувала реабілітаційне відділення в ізюмській лікарні на Харківщині, також вони профінансували ремонт і облаштування трьох укриттів у школах Дніпровщини.

«Один із наших теплих та емоційних проєктів – «Різдво на порозі». Торік у його межах за підтримки, зокрема, данських фондів і компаній ми привітали понад 13 тисяч дітей з усіх прийомних і великих прийомних родин України. Діти отримали до Різдва розвивальні ігри, солодощі та іграшки. Ми щиро вдячні нашим данським друзям за цей проєкт, адже навіть під час війни ми змогли створити свято для дітей», – підсумувала директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.