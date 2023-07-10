Декларація щодо підтримки України закріпить дію гарантій безпеки для нашої держави до набуття членства в НАТО – Президент

Президент Володимир Зеленський зазначив, що погодження країнами «Великої сімки» Спільної декларації про підтримку України стане першим рішенням, яке письмово закріпить гарантії безпеки для нашої держави на шляху до інтеграції в НАТО.

«Якщо сьогодні «Велика сімка» погодиться на першу велику декларацію щодо гарантій безпеки, то це буде конкретний факт, тому що там написано, що ці гарантії діють на шляху до НАТО. І це надзвичайно важливо. Це вже буде дуже конкретний сигнал», – сказав Глава держави під час прес-конференції за результатами зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вільнюсі.

Він зауважив, що ці гарантії безпеки стануть першим юридичним закріпленням тієї допомоги, яку Україна отримувала після початку повномасштабного вторгнення Росії й надалі отримуватиме від партнерів.

«Дуже важливо, що це може стати першим юридичним документом, який символізує, що в нас є така «парасолька» гарантій безпеки. А потім уже Україна матиме документи щодо реальних відносин із кожною державою – гарантом безпеки, і там будуть усі ті речі, які сьогодні ми маємо або яких нам не вистачає: повітряний захист, авіація тощо. Це обов’язково буде на двосторонньому рівні», – констатував Президент.

Він також зазначив, що цей документ відкритий, і інші країни не з числа G7 можуть долучитися до гарантій безпеки для України. Володимир Зеленський додав, що новий документ має діяти, поки наша держава не стане повноправним членом Північноатлантичного альянсу, вступ до якого буде найкращою гарантією безпеки для України та українців.

Глава держави окремо подякував Президенту США Джозефу Байдену за рішення про надання Україні касетних боєприпасів.

«Я хочу, щоб ми на це подивилися ось так: це про справедливість. Росія постійно використовує касетні снаряди на нашій території, воює виключно на нашій землі, вбиває наших людей, багато років застосовує касетні снаряди. Та допомога, яку ми можемо отримати від США щодо касетних снарядів, – це для використання суто по військових цілях, суто на тимчасово окупованих територіях України», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що використання цих боєприпасів є абсолютно контрольованим, їх не застосовуватимуть на території інших держав.

Президент також акцентував, що Україна досі потребує далекобійної зброї.

«Цей дефіцит нікуди не зник, і я порушуватиму це питання», – зазначив Глава держави.