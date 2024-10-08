Декларація третього cаміту «Україна – Південно-Східна Європа»

Саміт «Україна – Південно-Східна Європа»

Дубровницька декларація

Ми, Прем’єр-міністр Андрей Пленкович і Президент Володимир Зеленський як приймаючі сторони, а також Президент Вйоса Османі, Президент Яков Мілатович, Президент Александр Вучич, Президент Наташа Пірц Мусар, Прем’єр-міністр Еді Рама, Голова Ради міністрів Боряна Крішто, Прем’єр-міністр Дімітар Главчев, Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, Прем’єр-міністр Христіан Міцкоський, заступник Прем’єр-міністра і міністр закордонних справ та європейської інтеграції Міхай Попшой, міністр закордонних справ Лумініца-Теодора Одобеску, міністр закордонних справ Хакан Фідан, а також віцепрезидент Європейської комісії Дубравка Шуйка, зібралися 9 жовтня 2024 року в Дубровнику, Хорватія, втретє у форматі саміту «Україна – Південно-Східна Європа».

Наша робота сьогодні ґрунтується на обговореннях та висновках першого та другого самітів «Україна – Південно-Східна Європа», які відбулися в Афінах, Греція, 21 серпня 2023 року, та Тирані, Албанія, 28 лютого 2024 року відповідно.

Сьогодні як учасники Дубровницького саміту ми ухвалюємо таку декларацію: