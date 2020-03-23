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Держава готує проект «Великдень вдома» – Володимир Зеленський

25 березня 2020 року - 17:16

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19. Про це він повідомив головам ОДА та міським головам обласних центрів на селекторній нараді.

«Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. Усі очільники церков погоджуються з цим», – зазначив Володимир Зеленський.

На нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков. У разі великого скупчення людей вони мають проводити бесіди з парафіянами й роз’яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.

Володимир Зеленський повідомив, що існує домовленість з главами церков щодо долучення за потреби їхніх представників до обласних штабів, які займаються запобіганням поширенню COVID-19.

Однак, наголосив Президент, найскладнішим залишається питання Великодніх свят.

«Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проект «Великдень вдома», який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах», – сказав Глава держави.

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