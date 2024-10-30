Держави – учасниці конференції в Монреалі взяли на себе зобов’язання щодо повернення всіх полонених і депортованих українців

За підсумками Міністерської конференції з людського виміру Формули миру в Монреалі її учасники схвалили Спільне комюніке. Його ключовий аспект – узгодження Монреальського зобов’язання, покликаного сприяти поверненню всіх полонених і депортованих українців.

Комюніке відображає спільний комплекс принципів, якими учасники конференції керуватимуться надалі, засвідчує непохитну підтримку перемоги України та засуджує будь-яку країну, яка допомагає Росії здійснювати її агресію.

Зокрема, учасники конференції погодилися посилити співпрацю України з партнерами та міжнародними організаціями, щоб розв’язати гуманітарні питання та забезпечити дотримання Женевських конвенцій.

Один із найважливіших пунктів – пошук довірених країн-посередників для переговорів із РФ щодо повернення українських військових, цивільних і дітей додому. Також із допомогою посередників запропоновано створити механізми, які дадуть українцям у Росії змогу отримувати консульські послуги.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна отримала від цієї конференції конкретні результати, на які очікує багато українських сімей.

«У нас є відповідні зобов’язання. Ми створили мережу – це конкретні країни, які пообіцяли, що будуть предметно допомагати нам у справі повернення дітей», – розповів він на підсумковій пресконференції.

Андрій Сибіга також назвав надзвичайно важливим те, що міжнародна спільнота готова допомагати зі встановленням місцеперебування українських військовополонених.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі наголосила, що Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка, Литва та Об’єднані Арабські Емірати взяли на себе конкретні зобов’язання щодо повернення в Україну депортованих дітей і полонених.

«Хочу подякувати Катару, Ватикану та Південній Африці за те, що вони будуть посередниками у процесі переговорів щодо повернення дітей. Також хочу подякувати Катару та Литві за те, що вони будуть транзитними країнами для повернення цих дітей додому. Дякую Об’єднаним Арабським Еміратам за те, що вони залишаються посередниками у переговорах щодо обміну військовополоненими», – сказала Мелані Жолі.

Крім того, буде сформована група країн, яка співпрацюватиме з Україною для пошуку інформації про полонених українців, зокрема дітей, і надасть підтримку у зборі та верифікації даних.

Учасники конференції також зобов’язалися забезпечити підтримку України в реінтеграції повернених. Крім того, через стратегічні комунікаційні кампанії поширюватимуть інформацію про незаконне утримання та жорстоке поводження Росії з українськими цивільними та військовополоненими, депортацію та примусове переміщення дітей.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив на важливості доступу представників міжнародних гуманітарних організацій до військовополонених українців та їхньої участі у поверненні депортованих дітей.

«Ми повинні показати нашу рішучість у цій роботі. Це буде великим внеском у реалізацію десяти пунктів Формули миру», – зауважив Еспен Барт Ейде.

Цим заходом Україна з десятками країн-партнерів завершує проведення тематичних конференцій на основі окремих пунктів Формули миру. Загалом із серпня й до листопада відбулося дев’ять таких зустрічей, після кожної з яких було ухвалене Спільне комюніке. На основі всіх цих напрацювань розпочнеться робота над формуванням пропозицій до другого Саміту миру.

Загалом участь у цій конференції взяли понад 70 держав і міжнародних організацій. Текст схваленого ними Спільного комюніке щодо людського виміру розміщений нижче за посиланням.