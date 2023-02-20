Динаміка євроінтеграційного поступу України має базуватися на успіхах у реформуванні – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Спеціального комітету Європейського парламенту з іноземного втручання в усі демократичні процеси в ЄС, включно з дезінформацією.

Ігор Жовква подякував представникам Європейського парламенту, які перебувають з офіційним візитом в Україні, за всебічну допомогу нашій державі в боротьбі з російською збройною агресією, а також зразкове лідерство цієї інституції в ухваленні сміливих і важливих для перемоги нашої країни рішень.

«Європейський парламент є інституцією, яка завжди йде на крок попереду в ухваленні рішень, що зрештою позначаються на успіхах України. Саме Європейський парламент був першим, хто підтримав заявку України на членство в ЄС від 28 лютого 2022 року й наступного ж дня ухвалив резолюцію із закликом до Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква відзначив важливі нещодавні резолюції Європейського парламенту. Вони виступають локомотивом нарощування допомоги Україні з боку європейських партнерів для здобуття перемоги на полі бою. Ці рішення також відіграють вагому роль у створенні юридичної бази, необхідної для фіксації перемоги України, притягнення Росії до відповідальності за злочини на території нашої держави й компенсації збитків.

Окремо сторони обговорили стан виконання Україною семи рекомендацій Європейської комісії. Заступник керівника Офісу Президента висловив сподівання, що Єврокомісія навесні цього року позитивно оцінить прогрес України й наша держава буде включена до цьогорічного Пакету з розширення ЄС із рекомендацією розпочати переговори про вступ.

«Динаміка євроінтеграційного поступу України має базуватися на успіхах у реформуванні країни. Ми на фінальній стадії імплементації всіх семи рекомендацій Європейської комісії. Тому ми очікуємо на позитивний проміжний висновок Єврокомісії щодо їх виконання вже цієї весни, а також включення України до щорічного Пакету з розширення ЄС із рекомендацією невідкладно розпочати переговори про вступ до Євросоюзу», – зазначив Ігор Жовква.

Сторони також обмінялися думками щодо важелів і напрямів посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Окремо зупинилися на модальностях імплементації формули миру Президента Володимира Зеленського й залученні всього цивілізованого світу до проведення Глобального саміту формули миру та практичної реалізації її десяти складових.

«Розраховуємо на участь Європейського Союзу та всіх цивілізованих країн світу у проведенні Глобального саміту формули миру. Після перемоги України маємо разом зафіксувати поразку Росії й визначити формат співіснування з цією державою, сутність якої завжди залишатиметься агресивною», – підсумував заступник керівника Офісу Президента.