Дипломатії потрібна тиша – виступ Президента на саміті країн – учасниць JEF

Шановні колеги, дорогі друзі!

Насамперед хочу привітати вас – саме цими днями ми відзначаємо День Європи та дякуємо всім поколінням, які перемогли нацизм. Наша Європа – це результат вибору й дій поколінь до нас. І якою буде Європа, яку ми передамо своїм дітям, багато в чому залежить від вибору й дій, які ми робимо зараз. Дуже важливо залишатися сильними та продовжувати працювати разом – так, як ми робимо це зараз. У цьому й сенс таких форматів, як JEF, і всієї нашої співпраці – України з Північною Європою, із Великою Британією, із Нідерландами, із Балтійськими країнами та з усіма іншими нашими партнерами. Дякую всім вам.

Останнім часом у нас дуже активна комунікація зі Сполученими Штатами, і не просто активна, а справді позитивна й продуктивна. Ми працюємо разом, щоб досягти припинення вогню – надійного, тривалого, щонайменше на 30 днів. Україна готова. Я говорив із Президентом Трампом, – як ви й сказали, Йонасе, – учора. Ви також мали з ним розмову. Ми всі на зв’язку, наші команди працюють разом – і так і має бути. Ми всі єдині в думці, що має бути повне припинення вогню. І якщо Росія затягуватиме війну, буде потрібно посилювати санкції, особливо якщо вони порушать припинення вогню, коли воно нарешті почнеться. США та всі ви в Європі знаєте, що найбільше б’є по Росії, що насправді змушує Москву замислитися про мир і припинення цієї війни. Москва повинна погодитися на припинення вогню, бо тільки так може розпочатися справжній мир. Дипломатії потрібна тиша. Дякую за вашу підтримку в цьому, і продовжуймо тісну координацію зі Сполученими Штатами.

В Україні ми також готуємося до зустрічі з лідерами коаліції охочих – попереду серйозна робота. Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення. Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи – це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки. Завтра – зустрічі.

І ще одне.

Україна справді високо цінує свою участь у JEF. Щиро дякую всім вам за можливість поєднати зусилля у сфері безпеки наших регіонів Європи. У наші дні жоден регіон не може залишатися ізольованим, жити за власними правилами – усе взаємопов’язане. Особливо коли йдеться про війну чи інші загрози. І особливо тепер, коли війна Росії проти нас, проти України, змінила весь рівень загроз. Дрони – ми бачимо абсолютно новий масштаб застосування безпілотників у війні. Інфраструктура – ми повинні об'єднати зусилля як ніколи раніше, щоб захистити критичну інфраструктуру: енергетику, зв’язок, транспорт. Кібербезпека – щодня ми маємо встигати за тими, хто намагається проникнути в системи та підірвати безпеку.

Ми вже багато що робимо разом. Але нам потрібно зробити ще більше. Дякую за інвестиції у виробництво зброї в Україні, у різні моделі – це допомагає нам нарощувати масштаби й тримати наші технології на висоті. Чудово, що ви також збільшуєте виробництво у своїх країнах. У нас є навчальні програми, співпраця розвідок, політична координація. І коли ми нарешті доб’ємося припинення вогню, нам буде потрібен належний моніторинг. Усе це – основа довгострокової співпраці. На мою думку, безпека Балтійського та Північного морів дуже сильно залежить від безпеки Чорного й Азовського морів. Наші країни покладаються одна на одну, і це не слабкість, а наша сила. Я вдячний, що сьогодні Україна отримує – сподіваюся, отримає – статус розширеного партнерства в межах JEF. І нехай це стане частиною глибшої інтеграції – символом того, що, коли ми забезпечимо тривалий мир для України, нових війн більше не буде.

Дуже дякую, Йонасе. Я готовий до дискусії. Дякую всім вам, друзі.

Слава Україні!