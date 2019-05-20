Діти з родини Сусляків повернулися до України

До України літаком Президента повернулися десятеро дітей родини Сусляків з Хмельниччини, які після арешту їхньої матері Юлії перебували у прийомних родинах у Грузії. Борт із ними прибув у ніч проти сьомого червня. Малечу супроводжував уповноважений Глави держави з прав дитини Микола Кулеба.

За його словами, діти тривалий час перебували у переїздах територією Грузії та Росії і їм необхідна тривала реабілітація. Попереду – вивчення подробиць цієї справи.

«Треба з’ясувати, за яких обставин вони перебували з мамою без належного супроводу. Тому що з Росії, де вони просили притулку, їх попросили поїхати», – зазначив уповноважений Президента.

Микола Кулеба повідомив, що однією з основних перешкод для повернення дітей в Україну була підозра, що їхні батьки мають намір їх продати. Зокрема, правоохоронців насторожило те, що семеро з десяти дітей були народжені сурогатними матерями протягом одного року.

«Це треба перевірити на території України – яким чином усе відбувалося, за який кошт і так далі. Треба багато чого з’ясувати і на території України, і на території Грузії. Ми не знаємо, що відбувалося в Росії, там загинула одна дитина. Ні у грузинської, ні в української сторони немає можливості провести ексгумацію. Але батьки надали всі документи стосовно поховання цієї дитини», – сказав він.

Уповноважений з прав дитини наголосив, що у Грузії не очікували такого швидкого візиту делегації України.

«Генеральна прокуратура Грузії була здивована тим, що вона зненацька постала перед фактом, що дітей треба повернути в Україну. Але слід віддати належне – їм знадобилася всього доба, щоб ухвалити рішення. Нам одразу дали можливість спілкуватися з дітьми, й ми почали готуватися до від’їзду, встановлювати контакти. Я зустрічався з офісом омбудсмена, з представниками міністерства соціальної політики і охорони здоров’я», – зазначив він.

Микола Кулеба наголосив, що діти з родини Сусляків мають проживати з бабусями в одній сім’ї, щоб вони не почувалися розділеними.

«Наше завдання об’єднати їх у родині та надавати реабілітацію. Бо діти у важкому психічному стані, а їхній фізичний стан треба перевіряти», – підкреслив уповноважений Президента.

Питання влаштування дітей вирішуватиметься органами опіки одразу після їхнього повернення додому. До Хмельницької області діти від’їжджають сьогодні вранці.

Нагадаємо, Юлію та Юрія Сусляків підозрюють у торгівлі дітьми. Жінку затримали у Грузії, коли вона з десятьма нащадками хотіла виїхати до окупованої Росією Абхазії. 5 червня Президент України Володимир Зеленський відрядив уповноваженого з прав дитини Миколу Кулебу до Грузії, щоб вирішити питання повернення дітей в Україну.