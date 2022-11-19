Дії Росії підтверджують необхідність ухвалення Європейським парламентом резолюції про визнання РФ державою – спонсором тероризму – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією групи «Зелені – Європейський вільний альянс» Європейського парламенту на чолі з її співпрезидентом Террі Райнтке. До делегації також увійшли члени німецького Бундестагу та парламенту Фінляндії.

Основну увагу на зустрічі приділили спільним зусиллям із протидії російській збройній агресії проти України.

Ігор Жовква докладно поінформував європейських депутатів про масштаби та наслідки масованих обстрілів усієї території України з боку Росії, які вже стали для країни-агресора традицією.

«Така поведінка Росії є прямим обґрунтуванням необхідності ухвалення Європейським парламентом резолюції про визнання Росії державою – спонсором тероризму. І це рішення має бути прийняте вже наступного тижня», – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив зусилля групи «Зелені – Європейський вільний альянс» у гарантуванні твердої підтримки України з боку Європарламенту. На особливу увагу заслуговує лобіювання депутатами групи низки важливих ініціатив у лавах парламенту й серед європейських країн з метою проведення належного розслідування російських воєнних злочинів, скоєних на території України, створення спеціального трибуналу для притягнення керівництва та громадян Росії до відповідальності, а також вироблення механізму компенсації РФ усіх збитків, завданих Україні в результаті повномасштабного вторгнення.

«Очікуємо на розширення Європейським Союзом фінансової допомоги для України й розраховуємо на вашу підтримку виділення макрофінансової допомоги обсягом 18 мільйонів євро на 2023 рік», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони скоординували подальші спільні зусилля щодо зміцнення обороноздатності України, а також участі європейських країн у швидкій відбудові та повоєнному відновленні України.