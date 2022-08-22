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Для України сьогодні підтримка зброєю – це пріоритет, і всі наші потреби детально відомі Президенту Польщі – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Анджеєм Дудою в Києві

23 серпня 2022 року - 14:33

Для України сьогодні підтримка зброєю – це пріоритет, і всі наші потреби детально відомі Президенту Польщі – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Анджеєм Дудою в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який прибув до нашої країни для участі в другому саміті Кримської платформи в Києві.

Володимир Зеленський відзначив важливість присутності друзів України поряд у такий символічний день – День Державного прапора.

«Я радий вітати в Україні нашого прекрасного сусіда, Президента Польщі Анджея Дуду. Дякую тобі за те, що ти сьогодні тут, що ти з нами в день нашого прапора й напередодні найбільшого свята для України – Дня Незалежності», – сказав Глава Української держави.

Президент України повідомив, що під час зустрічі з польським колегою було обговорено весь комплекс питань двосторонніх відносин, спільного захисту свободи наших народів та Європи загалом.

«Звичайно, говорили про оборону, про безпеку, про підтримку, прихисток українців, наших дітей у Польщі. Дуже вдячний тобі, Анджею, твоїй дружині, вашому уряду й суспільству дружної Польщі, які так тепло й по-братерськи ставляться до України», – зазначив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що деяка допомога потребує тиші, але важливо, щоб цю тишу потім почув ворог. 

«Усе, що нам зараз потрібно, детально відомо Президенту Польщі. І ми дуже вдячні за той обсяг, що його надала польська сторона, яка нам дуже сильно допомагає. Для нас, для України, під час війни питання підтримки зброєю – це пріоритет», – наголосив Глава держави.

Президент також зазначив, що сьогодні попри агресію з боку Російської Федерації відбудеться другий саміт Кримської платформи.

«І ми робитимемо все, щоб деокупувати наш український півострів Крим. Кримська платформа – це чудовий політичний інструмент для обговорення та деокупації частин нашої прекрасної держави», – сказав він. 

За словами Володимира Зеленського, учасниками цьогорічного саміту Кримської платформи стали представники 60 іноземних держав і міжнародних організацій, зокрема приєдналися країни Африканського континенту й Латинської Америки, яких не було на першому саміті.

Зі свого боку Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що для нього честь бути поруч із Президентом України та іншими партнерами на заході, який є важливим для деокупації Криму.

«Україна сьогодні бореться, захищає свою незалежність, свою цілісність від російської агресії, яка почалася не 24 лютого, а ще у 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну, розпочинаючи де-факто окупацію Донецької та Луганської областей, а насамперед – окупацію Криму», – наголосив він.

На переконання Президента Польщі, для поляків і представників країн Балтії символічно бути поруч з українцями, які борються з російською агресією.

Анджей Дуда також зауважив, що для нього велика честь мати змогу особисто привітати український народ з Днем Державного прапора та Днем Незалежності, який відзначатиметься завтра.

Президент Польщі висловив упевненість у перемозі нашої країни у війні з Росією, поверненні всіх окупованих територій та у відбудові й зміцненні нашої країни. А Республіка Польща та інші демократичні держави-партнери підтримають Україну в цьому, зазначив він.

«Я хочу, щоб ви були впевнені: Польща й поляки з вами й підтримуватимуть вас до останнього дня вашої боротьби. Ми глибоко віримо, що це буде ваша переможна боротьба, і ми стоїмо поруч із вами», – сказав Анджей Дуда.

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Зустріч президентів України та Польщі в Києві

23 серпня 2022 року - 13:23
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