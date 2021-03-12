До ініціативи Олени Зеленської «Без бар’єрів» долучилися нові регіони

У межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар’єрів», спрямованої на створення рівних можливостей для всіх українців, зокрема – на розбудову універсального публічного простору, дружнього до маломобільних груп населення та сімей з дітьми, голови обласних державних адміністрацій Донеччини, Вінниччини та Черкащини, а також мери Маріуполя та Вінниці підписали Меморандум про розвиток безбар’єрної архітектури.

Метою підписаного документа є співпраця сторін у напрямках побудови безбар'єрної України та створення практичних кейсів безбар’єрного середовища.

«Коли ми починали працювати над ініціативою «Без бар’єрів», ми розуміли, що це буде великий проект. Але зараз на наших очах проект перетворюється на масштабний рух, до якого долучаються не лише окремі люди, бізнеси, а й цілі міста та області. Буду рада бачити серед учасників нові регіони, долучайтеся», – заохотила дружина Президента.

У Меморандумі, зокрема, йдеться про:

– сприяння у розбудові безбар’єрного середовища;

– підвищення доступності та інклюзивності інфраструктури, транспорту, споруд, будівель і громадських просторів;

– розробку та впровадження безбар’єрних маршрутів;

– напрацювання та впровадження рішень з безбар’єрності, доступності та інклюзії у сферах публічних послуг, медицини, освіти, працевлаштування, ведення бізнесу, у галузі культури, туризму, спорту тощо.

Меморандум набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 31 грудня 2025 року.

«Безбар’єрність має стати не лише активною державною політикою та соціальною відповідальністю бізнесу, а й новою суспільною нормою. Ми маємо впевнено рухатись у напрямку подолання будь-яких обмежень, розширення практики інклюзії, недискримінації та забезпечення рівних прав і можливостей для всіх українців», – наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Представники міст та областей підготували до зустрічі презентації, у яких детально опрацьовані окремі проекти для реалізації. Наприклад, на Черкащині планується побудувати безбар’єрний дитячий садок в обласному центрі та реконструювати басейн на базі гімназії ім. С. Скляренка в Золотоноші.

Перший у Донецькій області безбар’єрний басейн олімпійського рівня буде споруджено в Маріуполі, там також планують створити Соціальний офіс і провести масштабне оновлення та облаштування універсальних пішохідних переходів зі спеціальним обладнанням для людей з вадами зору та слуху.

У Вінниці продовжиться розвиток служб супроводу незрячих, буде реалізовано дублювання суспільно важливої інформації шрифтом Брайля, аудіовізуальними засобами та покращення доступності будівель соціального значення завдяки встановленню систем звукової навігації. Цього року на Вінниччині буде реалізовано 10 проектів «Великого будівництва» з дотриманням норм безбар’єрності на кожному з об'єктів, які вводитимуться в експлуатацію.

З усіма представленими проектами можна ознайомитися на сайтах міських рад та обласних державних адміністрацій.