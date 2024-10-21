Допомога енергетичному сектору та довгострокова відбудова України: в Офісі Президента відбулася зустріч із заступником адміністратора Програми розвитку ООН

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся із заступником Генерального секретаря ООН, заступником адміністратора Програми розвитку ООН (ПРООН) Хаоляном Сюєм, який перебуває в Україні з візитом.

Основна тема зустрічі – залучення ПРООН до відбудови України: і до відновлення об’єктів критичної інфраструктури вже зараз, і до комплексної реконструкції в майбутньому.

Зокрема, обговорили пріоритетні напрями діяльності Програми розвитку ООН: відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарне розмінування, підтримку розвитку малого й середнього бізнесу та програми для соціальної єдності й інклюзивності.

Ігор Жовква відзначив активну роботу ПРООН у відбудові енергетичних об’єктів, пошкоджених під час масованих російських обстрілів, і постачання відповідного обладнання для проходження опалювального періоду.

Окремо під час зустрічі обговорили гуманітарне розмінування. Хаолян Сюй наголосив на тому, що Програма розвитку ООН і надалі сприятиме цьому в місцевих громадах, зокрема залучаючи ветеранів.

Заступник керівника Офісу Глави держави розповів про реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру, а також висловив сподівання, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш особисто візьме в ньому участь.