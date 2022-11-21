Допомога Україні сьогодні – це не просто питання про техніку, це захист від терору – звернення Президента Володимира Зеленського до 104-го Конгресу мерів і голів муніципалітетів Франції

Дорогі друзі!

Для мене честь звернутися до Конгресу мерів, який об’єднує зараз і завжди багатьох провідних лідерів французького суспільства. Знаю, що мене почують сенатори й депутати парламенту Франції, міністри уряду, префекти, керівники міст і муніципалітетів, Президент Французької Республіки.

Ви представляєте мільйони громадян Франції, і я хочу пояснити сьогодні, що саме найголовніше зараз для мільйонів українців. Я буду максимально конкретним.

Російська війна вдарила по всій території України, але окупантам тимчасово вдалося захопити частину території десяти наших областей.

Що таке десять областей України? Це понад 11 тисяч населених пунктів. З цих 11 тисяч – лише уявіть – загальна кількість міст і сіл України, які потрапили під окупацію, – більш як 3700. Це й великі міста, і маленькі містечка. І давні міцні селища, і села всього лише на кілька будинків.

Це дуже різне життя. Було. Але зараз ми бачимо в усіх цих населених пунктах одне – повну відсутність будь-яких можливостей нормально й вільно жити.

Нам вдалося звільнити від російської окупації вже понад 1800 населених пунктів. І наслідки окупації всюди дуже схожі. Все, що російські солдати встигли замінувати, вони замінували. Все, що окупанти встигли пограбувати, вони пограбували. Загалом по Україні сотні тисяч будинків зруйновані чи пошкоджені обстрілами, тисячі соціальних обʼєктів. Окупанти залишають по собі повністю зруйновану інфраструктуру...

Уявіть, як це: люди в окупації жили по півроку без звʼязку, електрики, нормального постачання води.

Я наведу приклад одного міста – Херсона. Це місто на півдні України. Обласний центр, порт. Херсон, як і вся область, стали новим домом для багатьох мешканців Криму, які поїхали з півострова після його захоплення Росією у 2014 році.

Російська армія окупувала Херсон навесні цього року. 11 листопада почалося звільнення міста.

Що ми в ньому побачили? Із 300 тисяч містян, які жили в Херсоні раніше, залишилися в місті близько 100 тисяч. У них не було нічого. Не було електрики та звʼязку. Не було води. Лише після нашого повернення в місті запрацювали аптеки. Відновлюємо роботу медичної сфери, надання соціальних послуг.

Російські військові не просто грабували людей, вивозячи все цінне... Вони виламали або знищили все обладнання, яке могло б працювати для повернення людям звʼязку і постачання, наприклад, тепла взимку. Вони замінували адміністративні будівлі, і деякі з них доводиться просто підривати, бо їх неможливо розмінувати, не ризикуючи життям саперів.

Херсон завжди був мирним і спокійним південним містом. Тепер нам доведеться витратити роки, щоб залікувати його рани після російської окупації.

А загалом міст і сіл, які нам іще належить звільнити й відновити, ще близько 2 тисяч. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха.

Дорогі друзі!

Коли Україна звертається по допомогу в цій війні, йдеться не просто про зіткнення держав, не просто про те, що Росія прийшла по нашу землю й наші ресурси, які хоче привласнити. Це зіткнення двох протилежних ставлень до людей і до життя.

Коли в місто приходить Росія, там не залишається взагалі нічого від нормального життя. Росія приносить репресії, знущання, забирає в людей не просто майно... Є тисячі прикладів, зокрема того, як російські військові просто розстрілювали житлові будинки чи машини на дорогах.

Є тисячі доказів того, що мінування та знищення енергетичної, медичної, освітньої та іншої інфраструктури в Україні – це свідома російська політика. Вони прагнуть, щоб українці просто не змогли жити на цій землі.

Коли ж український прапор повертається на звільнену територію, ми робимо все, щоб разом із ним повернулося нормальне життя. Таке ж життя, до якого ви звикли у ваших містах. Ось чому Україна так вдячна всім, хто підтримує нас, нашу оборону, фінанси, відбудову. Це буквально допомога порятунку життя.

Зараз, перед зимою, ми зіткнулися з однією з найбільших загроз за час повномасштабної війни. Російський ракетний терор зруйнував майже половину нашої енергетичної інфраструктури. І ми знаємо, що Кремль поставив завдання й далі бити по енергообʼєктах. Щоб перетворити холод зими на зброю масового знищення.

Росія цим хоче зробити з усією територією України те, що вона робить з окупованими містами й селами. Хоче знищити життя.

Звичайно, ми цьому протидіємо.

Буквально вчора я говорив з паном Президентом Еммануелем Макроном про те, що можемо зробити спільно для захисту від цієї російської тактики. Ми маємо чіткі домовленості. Зокрема й про те, щоб на початку грудня провести конференцію щодо швидкої відбудови України вже зараз – згідно з нашим Планом швидкого відновлення України. І я запрошую всіх вас приєднатися до конференції та відповідних зусиль.

Я запрошую вас також контактувати з Посольством України у Франції, щоб дізнатися, які ще лінії допомоги існують.

Щоб пройти цю зиму й не дати Росії перетворити холод на знаряддя терору та підкорення, ми потребуємо багатьох речей – від генераторів різної потужності до «Старлінків». Для нас це не просто питання про техніку. Для України це захист від терору.

Так само, як допомога з розмінуванням або обладнанням для пожежників і рятувальників, для наших медиків, яка вже надається на рівні французьких міст і муніципалітетів, надання генераторів і конкретних систем звʼязку. Це абсолютно чіткий захист людей.

Я закликаю вас також бути дуже конкретними! Конкретними в допомозі. І підтримати захист від терору наших міст і громад. Разом ми це точно зможемо.

Я дякую вам за увагу!

Дякую за підтримку!

Слава Україні!