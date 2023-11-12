Допомога Україні сьогодні – не лише порятунок української нації, це захист усього вільного світу – Андрій Єрмак на зустрічі з українською та кримськотатарською громадами у Вашингтоні

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прибув із робочим візитом до США й зустрівся з представниками української та кримськотатарської громад в Українському домі у Вашингтоні.

Під час зустрічі очільник Офісу Глави держави розповів про ситуацію на полі бою та потреби України в оборонній і фінансовій допомозі.

«Багато було досягнуто, але перед нами ще кілька критичних битв. Результат війни визначить долю не лише українців. Від нього залежить майбутнє народів США, Європи та всього людства на десятиліття», – сказав Андрій Єрмак у виступі.

Він акцентував, що агресор загрожує демократіям ззовні та намагається зруйнувати зсередини масованою пропагандою, впливом на вибори, кібератаками тощо. Цьому можна протиставити лише єдність демократичного світу.

«Маємо протистояти будь-яким спробам нас розколоти. Зі свого боку Україна докладає всіх зусиль, щоб не лише подолати російську військову потугу, а й забезпечити єдність», – наголосив Андрій Єрмак.

Зокрема, він зазначив, що попри війну наша держава прискорила просування до ЄС і НАТО, про що свідчать вільнюська Спільна декларація про підтримку України та рекомендація Європейської комісії щодо початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Керівник Офісу Президента подякував за всебічну підтримку нашої країни, яку українська та кримськотатарська громади США надавали в цей складний для України час.

«Допомога Україні сьогодні – не лише порятунок української нації. Це захист усіх європейців і американців, захист усього вільного світу. І я вкотре хочу подякувати американському народу, Президенту Байдену та Конгресу, які це чудово розуміють і підтримують Україну», – зазначив він.

Андрій Єрмак висловив подяку всім тим, хто займався волонтерською діяльністю, надавав експертну та адвокаційну підтримку, домовлявся з американськими медичними закладами про лікування поранених військових і цивільних українців, організовував благодійні концерти, хто виступав в американських ЗМІ із закликом не полишати Україну сам на сам у боротьбі з російським окупантом.

Окремо він відзначив багаторічні зусилля американських українців, спрямовані на інформування суспільства США про Голодомор 1932–1933 років в Україні, 90-ті роковини якого вшановують цьогоріч, і сприяли офіційному визнанню в багатьох штатах Голодомору геноцидом українського народу.

«Будь ласка, продовжуйте підтримувати Україну в її прагненні повноправного членства в НАТО. Продовжуйте адвокацію в Конгресі та допоможіть нам отримати схвалення додаткового фінансування для України. Продовжуйте поширювати правду про Голодомор. Усе це буде на користь усьому демократичному світу», – додав Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Президента наголосив, що в перемозі України буде чималий внесок української та кримськотатарської громад США.

«Для нас дуже важливі ваша експертиза й ваш досвід. Тому ми відкриті до пропозицій і готові до всебічної співпраці», – сказав він.

Андрій Єрмак окремо подякував за підтримку Світовому конгресу українців і привітав Павла Ґрода з переобранням президентом організації.