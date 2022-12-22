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Ми стоїмо, боремось і виграємо, бо ми разом – Україна, Америка й увесь вільний світ – виступ Володимира Зеленського на спільному засіданні обох палат Конгресу США
Ми стоїмо, боремось і виграємо, бо ми разом – Україна, Америка й увесь вільний світ – виступ Володимира Зеленського на спільному засіданні обох палат Конгресу США

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Дорогою до України Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою в місті-рятівнику Жешуві

22 грудня 2022 року - 16:30

Дорогою до України Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою в місті-рятівнику Жешуві

На зворотному шляху зі Сполучених Штатів Америки до України Президент Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою в місті-рятівнику Жешуві.

Глави держав підбили підсумки 2022 року, що приніс надзвичайно складні історичні виклики через повномасштабну війну, яку 24 лютого розпочала Росія проти України.

Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за потужну підтримку українців з боку Польщі та її громадян. 

Лідери обговорили стратегічні плани на майбутнє, порядок денний двосторонніх відносин та взаємодії на міжнародному рівні в наступному році.

Президенти торкнулися широкого спектра тем з акцентом на посиленні обороноздатності Української держави та гуманітарних питаннях, що надзвичайно важливі, зокрема, для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни.

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