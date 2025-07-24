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Доручив урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості – звернення Президента
Доручив урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості – звернення Президента

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Доручив урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості – звернення Президента

24 липня 2025 року - 21:24

Доручив урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Щойно погодив оновлення заступників міністра оборони України. Команда Міністерства оборони почала дуже активні зміни – є вже за тиждень і додаткові підписані контракти на дрони. Це дуже важливо. Також триває аудит домовленостей із нашими партнерами – ми маємо сотні домовленостей, треба всі реалізовувати і всі треба виконати. Ми обговорили разом із міністром оборони України та з командою Офісу питання фінансування нашої оборони, наших воїнів – стійкість ми забезпечуємо. Сьогодні ж була доповідь міністра оборони разом із керівником ГУР. Деталі непублічні, але деякі речі ми зробимо, сильні речі. Говорив сьогодні з Головкомом – вранці та зараз знову. Доповіді щодо фронту, щодо наших позицій, нашої активності. Покровськ – це наша щоденна увага, і я хочу подякувати кожному підрозділу, який захищає цей напрямок – найскладніший зараз напрямок.

Була доповідь української перемовної команди після повернення з Туреччини. Я дуже вдячний хлопцям за цю роботу. Домовленості щодо подальших обмінів – я дуже сподіваюсь, що вдасться повернути ще наших воїнів із полону. Домовленість, що 1200 воїнів повернеться. Ми пам’ятаємо про цивільних – про всіх, кого треба повернути додому, в Україну. І дякую кожному, хто нам допомагає. Наші представники, які були в Туреччині, на зустрічі з росіянами, запропонували вже вкотре російській стороні реальне припинення вогню, негайне та повне. Запропонували зустріч лідерів, щоб справді ухвалити рішення для миру. Україна готова працювати максимально швидко, максимально продуктивно. І відповіді Росії ми бачимо – знову такі саме відповіді. Харків – більш ніж 40 людей постраждали від удару по місту. Одеса – російські дрони пошкодили «Привоз», будинки, вулиці. Нікополь та інші міста, села Дніпровщини – удари FPV по наших цивільних. Херсонщина – авіабомби. Миколаївщина, Запоріжжя – увесь день удари. Звісно, на це все будемо Росії відповідати.

Ми продовжуємо працювати з партнерами й щодо санкцій проти Росії. Говорив сьогодні з європейськими лідерами: Прем’єр-міністр Британії Стармер, канцлер Німеччини Мерц. Я хочу подякувати за підтримку. Дякую за готовність допомагати в дипломатії й надалі – ми обговорили контакти з Америкою, з іншими нашими партнерами. Я дуже ціную також підтримку Німеччини на європейському напрямку.

Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт – те, що обіцяв, – для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. Кожен, хто має доступ до державної таємниці, – і це не тільки в НАБУ та САП, але й ДБР, наша Національна поліція – має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Є також у законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань. Текст законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ та САП. Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. І, звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України. Дякую. Дякую вам!

Слава Україні!

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