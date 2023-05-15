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Досягнуто домовленостей про потужні оборонні пакети – Президент України про результати візитів до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії

15 травня 2023 року - 15:50

Досягнуто домовленостей про потужні оборонні пакети – Президент України про результати візитів до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії

Під час нещодавніх візитів Президента Володимира Зеленського до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії було досягнуто важливих домовленостей щодо оборонної підтримки нашої країни. Про це Глава держави повідомив представникам ЗМІ за результатами переговорів із Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком.

Володимир Зеленський зазначив, що пріоритетом його візитів до європейських столиць була підготовка до активних дій українських Збройних Сил на фронті задля звільнення окупованих територій.

«Я надзвичайно задоволений нашими досягненнями й домовленостями. І я дуже дякую Ріші. Була гарна зустріч із Джорджею, з Олафом, Еммануелем і сьогодні у Великій Британії. Справді важливі, потужні оборонні пакети. Ось які є домовленості», – повідомив Президент.  

Також, за його словами, під час переговорів ішлося про підготовку до саміту «Групи семи», який відбудеться цього тижня в Хіросімі (Японія). 

«Тут дуже важлива позиція кожної з цих країн. І важливо, щоб ця позиція була об’єднана», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував, що під час зустрічей тривали переговори про створення коаліції винищувачів для України, а також про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

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Візит Президента України до Великої Британії

15 травня 2023 року - 11:21
У межах візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком, 15 травня 2023 року.
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