Дружина Президента Олена Зеленська зустрілася з українськими військовими, які проходять реабілітацію у шпиталі в Брюсселі

Дружина Президента України Олена Зеленська зустрілася у Брюсселі з українськими військовими, які перебувають на лікуванні у Військовому шпиталі ім. королеви Астрід. Реабілітацію там проходять майор Дмитро Кучеря, молодший сержант Євгеній Пасічник та старший солдат Антон Матвєйчук. Військові отримали кульові поранення у Донецькій і Луганській областях у кінці 2017 – на початку 2018 року.

Олена Зеленська передала бійцям листівки, які вони підписали разом із чоловіком, та запитала у захисників про стан здоров'я, перебіг реабілітації й допомогу, якої вони потребують.

«У вас позитивний настрій. Мені здається, що це найголовніше для одужання. Володимир переказує вам вітання. Він не зміг сьогодні приїхати. Вчора ми підписували листівки – написали від душі. Ми всі вас цінуємо та чекаємо», – сказала дружина Президента.

Олена Зеленська у супроводі директора шпиталю полковника Воутера Ветса (Wouter Weuts) оглянула приміщення та відзначила важливість покращення рівня реабілітації військових в Україні до стандартів іноземних закладів.

Майор Дмитро Кучеря підкреслив, що у шпиталі є сучасне обладнання, а лікарі мають навички обстеження й лікування, що сприяє ефективній реабілітації. Військовий також подякував бельгійській стороні та відзначив увагу й підтримку з боку української діаспори та дипломатів.

Довідка. Торік у Військовому шпиталі ім. королеви Астрід пройшли реабілітацію четверо українців. Очікується, що цього року там побуває загалом п’ятеро військових. Фінансує реабілітацію та перебування українських захисників бельгійська сторона. Натомість тамтешні лікарі отримують досвід роботи з вогнепальними пораненнями.