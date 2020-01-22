Дружина Президента та представники профільних міністерств провели нараду щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища

Перша леді України Олена Зеленська разом з міністром освіти і науки Ганною Новосад, міністром охорони здоров’я Зоряною Скалецькою, міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим і міністром культури, молоді та спорту Володимиром Бородянським, а також представниками інших профільних установ провели робочу зустріч, на якій обговорили перебіг підготовки Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища.

Метою національної стратегії, яку на виконання указу Президента України розробляють галузеві міністерства спільно з експертами і громадськими організаціями, є формування безпечних, комфортних та здорових умов навчання у закладах освіти. На початку розробки стратегія була сфокусована на трьох основних компонентах: розвитку фізичної культури та посиленні рухової активності школярів, розбудові здорового харчування та формуванні в учнів правильних харчових звичок, а також на покращенні санітарно-гігієнічних умов в українських школах.

Працюючи над документом, міжвідомча робоча група провела аналіз поточного стану справ, за результатами якого було ухвалено рішення про розширення стратегії та включення до неї таких компонентів, як цифрова гігієна та кібербезпека, медичне обслуговування школярів, забезпечення ефективного психологічного супроводу під час освітнього процесу та запобігання булінгу.

«Національна стратегія містить надважливі компоненти, які є взаємозалежними та доповнюють один одного. Погоджуюся, що неможливо говорити про здоров'я дітей, зосереджуючись лише на харчуванні й забуваючи, наприклад, про психологічний комфорт у класі. Або ж – про фізичну рухливість без урахування безпечного простору. Тішить, що команда залучених до проекту фахівців працює насамперед на якість», – прокоментувала Олена Зеленська комплексність підходу, обраного робочою групою.

Розробка стратегії перебуває на завершальній стадії, документ планують затвердити до кінця лютого.