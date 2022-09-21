Дружина Президента України провела зустрічі з Генеральним секретарем ООН, Прем’єр-міністром Великої Британії, першою леді Франції та керівником UNFPA

Перша леді України Олена Зеленська у межах візиту до Нью-Йорка з нагоди 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН провела зустріч із Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем, Прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс, першою леді Франції Бріжит Макрон і виконавчим директором Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) Наталією Канем.

Під час зустрічі з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй, у якій також узяв участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перша леді подякувала Антоніу Гутеррішу за його особисті зусилля та зусилля керівництва Секретаріату ООН, усього вільного демократичного світу, який сьогодні підтримує та допомагає українському народові.

Дружина Президента відзначила необхідність захисту дітей, які страждають від російської агресії.

«Для нас принципово важливим було ваше рішення про включення ситуації в Україні в цьогорічну доповідь щодо дітей у збройних конфліктах, оскільки це забезпечить належний моніторинг системою ООН злочинів проти дітей, які щодня скоюють російські окупанти в нашій країні», – сказала Олена Зеленська.

Зі свого боку Денис Шмигаль подякував Антоніу Гутеррішу за послідовну підтримку України та наголосив на необхідності ширшого залучення можливостей організацій системи ООН в Україні для гуманітарного реагування на територіях, які ЗСУ звільняють з-під російської окупації.

«Це Харківська область, у якій деокуповано понад 300 населених пунктів, де проживає 150 тисяч осіб. Допомога ООН на цих територіях є вкрай необхідною. Нагальним є надання постраждалому населенню фінансової, психологічної, соціальної та медичної допомоги, сприяння у відновленні та ремонті цивільної інфраструктури, а також проведення гуманітарного розмінування», – наголосив він.

Олена Зеленська закликала Генсека Організації Об’єднаних Націй сприяти у звільненні з російського полону українських жінок і медиків, які, згідно з Женевськими конвенціями, не вважаються комбатантами. Серед них є вагітні жінки та мами зовсім маленьких дітей.

«Голос ООН чути в усіх країнах, навіть у країні-агресорці. І ми сподіваємося, що Організація Об’єднаних Націй використає його задля захисту наших дітей», – наголосила перша леді.

Дружина Президента також провела зустріч з Прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс.

«Вдячна від усього народу України за ту принципову й безкомпромісну підтримку, яку маємо від Британії всі ці місяці протистояння агресору», – зазначила Олена Зеленська.

Обговорюючи з Ліз Трасс ситуацію в Україні, перша леді разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею наголосила на жахливих наслідках російської окупації: примусовій депортації українських дітей, фільтраційних таборах, скоєних росіянами злочинах проти людяності, яким немає виправдання.

«Це – грубе порушення міжнародного гуманітарного права та воєнний злочин. Ми вже думаємо про відновлення, тому закликаємо долучитися до Fast Recovery Plan та сприяння у відбудові України», – сказала перша леді.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подяку Ліз Трасс за її послідовну й тверду підтримку України в боротьбі з російською агресією.

«У цей складний час український народ може покластися на підтримку наших британських друзів, і я переконаний, що за лідерства Ліз Трасс вона лише посилиться. Ще з часу нашої спільної роботи як голів дипломатичних відомств я переконався у її відданості меті перемоги України», – зауважив Дмитро Кулеба.

Крім того, Олена Зеленська обговорила з Прем’єр-міністром відновлення України – Велика Британія готова допомогти у відбудові Київської області, а також проводити міжнародну координацію відновлення нашої країни. Також Велика Британія прийматиме наступну конференцію з відновлення України.

«Усі українці сподіваються на допомогу Великої Британії, адже ваша держава відіграє надважливу роль у консолідації міжнародної підтримки України», – наголосила Олена Зеленська.

Під час зустрічі з першою леді Французької Республіки Бріжит Макрон в Українському інституті Америки у Нью-Йорку дружина Президента України обговорила адаптацію українських дітей – тимчасових переселенців у Франції.

«Ви не уявляєте, як швидко вони адаптуються, як швидко вчать французьку мову!» – розповіла Бріжит Макрон.

Олена Зеленська звернулася з проханням про запровадження гнучкого графіка відвідання шкіл для українських дітей у Франції.

«У багатьох країнах зараз нашим батькам доводиться робити вибір між місцевою та рідною школою, але, якщо уряди докладуть зусиль, не треба буде ні від чого відмовлятися», – сказала перша леді України.

Дружина Глави Української держави також провела зустріч з виконавчим директором Фонду ООН у галузі народонаселення Наталією Канем, під час якої було обговорено гуманітарні проекти для допомоги українцям.

«Нещодавно у Львові я відвідувала центр допомоги постраждалим – один із чотирьох, які відкрили за підтримки UNFPA. Особливо важливо, що в них з людьми працюють психологи, бо питання психічного здоров’я українців є одним з пріоритетів нашої роботи», – зазначила Олена Зеленська.

Зі свого боку Наталія Канем наголосила, що це актуальна для Фонду тема, і його фахівці в межах робочої групи могли б на основі наявних у них моделей психосоціальної допомоги створити нову модель для України та згодом масштабувати її на інші країни.

«Впевнена, що разом ми це можемо зробити», – сказала Наталія Канем.