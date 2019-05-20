Експертне обговорення концепції «Держава у смартфоні» розпочнеться наступного тижня – радник Президента України

На наступному тижні заплановане перше експертне обговорення проекту концепції «Держава у смартфоні». Про це повідомив радник Президента України Михайло Федоров після зустрічі з представниками Академії електронного управління Естонії.

«У рамках розробки концепції ми провели першу зустріч із представниками Академії електронного управління Естонії, одним із ключових напрямів роботи якої є цифрова трансформація державного управління. Сьогодні академія, по суті, є всесвітнім центром консалтингу, який надав експертну або проектну допомогу понад 50 країнам світу», – заявив Михайло Федоров.

Він також додав, що естонський досвід вважається одним із найкращих у світі. «Тому дуже важливо, що Естонія вже сьогодні є надійним партнером України у сфері розвитку е-урядування та планує подальше розширення експертної й технічної допомоги у запровадженні системи обміну даними «Трембіта» та модернізації реєстрів», – зазначив радник Президента.

Чергова робоча зустріч запланована вже на початку наступного тижня у Таллінні, де представники естонського уряду представлять найкращі практики та рекомендації до проекту концепції «Держава у смартфоні».

«Одним із важливих напрямів концепції, який обговорювався з експертами, є розвиток електронної ідентифікації в Україні. Ми прагнемо швидко забезпечити громадян надійними, зручними та безпечними засобами електронної ідентифікації. Саме це допоможе українцям у найближчому майбутньому не ходити до чиновників по дозволи та довідки, оформлення соціальної допомоги, реєстрацію бізнесу тощо, а отримувати ці послуги не виходячи з дому чи офісу», – пояснив Михайло Федоров.

Зі свого боку перший заступник голови Державного агентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб зазначив, що сьогодні громадянам доступні такі засоби е-ідентифікації, як електронний підпис, MobileID, BankID, ID-картка, але рівень їхнього використання є дуже низьким. Серед причин – брак відповідних навичок, складні зарегульовані процедури, відсутність доступної інформації та широкої мережі надання цих сервісів, застарілі технології. Відповіді на всі ці виклики будуть представлені у новій концепції та відповідному плані. Згідно з ним, до кінця 2019 року українцям мають бути доступні понад 200 пріоритетних електронних послуг. Але їхні переваги українці відчують лише за умови успішного розвитку е-ідентифікації.