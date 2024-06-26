Фортифікації, водопостачання та компенсації за житло: Президент зустрівся з керівництвом Донецької області

У межах робочої поїздки на Донеччину Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні.

Під час наради Глава держави офіційно представив новопризначеного командувача Об'єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова.

«Розумію, що це одна з найвідповідальніших місій, напевно, одна з найскладніших посад в армії, особливо в час війни. Тому я хочу побажати вам ефективної роботи, успіхів і, авжеж, перемоги – як результат відповідних дій. Дуже хочеться, щоб ви пам’ятали, що найголовніше – це наші люди, і робили все, щоб зберегти максимум особового складу», – сказав Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна та начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександра Надточія.

Олександр Сирський доповів про ситуацію на лінії фронту в Донецькій області та на окремих напрямках на Харківщині, Луганщині, Запоріжжі й Херсонщині. Поінформував про перебіг комплектування бригад, динаміку надходження боєприпасів та їх витрати.

Вадим Філашкін розповів про добудову ліній оборони. За його словами, третя лінія фортифікацій, яку зводять цивільні, готова на 90%. Він також зазначив, що обласна влада допомагає військовим у будівництві другої лінії оборонних споруд. Тривають роботи з відновлення водопостачання Покровська, евакуація людей із прифронтових районів і підготовка до нового навчального року, який у цьому регіоні відбуватиметься в онлайн-режимі.

За підсумками наради Президент доручив урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку при розподілі БпЛА між різними ділянками фронту, а також спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.