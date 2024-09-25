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Франція підготує українську бригаду – переговори Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона

25 вересня 2024 року - 21:40

Франція підготує українську бригаду – переговори Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава Української держави подякував Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС, а також за військову допомогу.

Володимир Зеленський детально розповів про ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів.

Серед головних тем зустрічі – подальше посилення української системи ППО з допомогою Франції та навчання військових. Найближчим часом країна підготує та повністю оснастить українську бригаду.

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили результати нещодавніх тематичних конференцій на основі окремих пунктів Формули миру та підготовку до зустрічі щодо ядерної безпеки – Франція є лідеркою відповідної робочої групи. Також приділили увагу підготовці до другого Саміту миру.

Глава Української держави зазначив, що розраховує на всебічну співпрацю з новим урядом Франції.

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