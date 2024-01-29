Фундація Олени Зеленської та МОЗ передали медикам 50 евакуаційних швидких від уряду ОАЕ

Фундація Олени Зеленської та Міністерство охорони здоров’я передали медикам 50 евакуаційних авто швидкої допомоги від уряду Обʼєднаних Арабських Еміратів.

27 таких авто прибули до України. Перша партія спецтранспорту в кількості 23 одиниці надійшла до нашої країни наприкінці 2023 року. Таким чином, гуманітарна допомога від ОАЕ у вигляді автомобілів швидкої допомоги загалом сягнула 50 одиниць.

Дружина Президента висловила подяку за сприяння в реалізації проєкту Посольству України в ОАЕ.

«Щонайменше пів тисячі швидких знищені або викрадені ворогом. Це не просто матеріальні втрати – це ризик не встигнути до тих, хто потребує допомоги. Тому ця подія особлива. Для нас немає нічого важливішого за порятунок життів. Вдячні всім, хто нам у цьому допомагає», – зазначила Олена Зеленська.

Усі автомобілі розподіляються до регіонів, які найбільше потребують спеціального транспорту для медичної евакуації та надання допомоги.

«Отримані 27 евакуаційних швидких допоможуть медикам і далі працювати й рятувати життя людей навіть у надскладних умовах. Це суттєве підсилення нашої медичної системи», – наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Передані швидкі облаштовані всім необхідним для екстреної медичної допомоги та максимально оперативної евакуації пацієнтів, навіть в умовах бездоріжжя.

«Це фактично швидкі типу «В», які здатні працювати в надскладних умовах бездоріжжя та зруйнованої інфраструктури. Подібні автомобілі довели свою ефективність та доцільність використання під час роботи команд медицини катастроф на деокупованих та прифронтових територіях», – зауважив Віталій Крилюк, керівник ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України».

Фундація Олени Зеленської продовжує залучати міжнародних партнерів для підтримки медичної інфраструктури України, яка постійно перебуває під прицілом ворога.

«Фундація активно долучається до відновлення медичної інфраструктури, яку щодня нищить ворог. Забезпечення медиків спецтранспортом – один із наших пріоритетів на сьогодні. Адже, на жаль, в умовах війни ця потреба залишається постійною. Надзвичайно вдячні урядові ОАЕ за оперативне реагування та підтримку медицини України», – зазначила директорка Фундації Ніна Горбачова.