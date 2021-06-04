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Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня
Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня

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Глава держави 5 липня візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Міжнародна політика»

4 липня 2021 року - 17:25

Президент Володимир Зеленський у понеділок візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Міжнародна політика», який триватиме у столиці три дні.

Основними темами заходу стануть стратегічні цілі України, зокрема інтеграція до Європейського Союзу та НАТО, практичні виміри зовнішньої політики, а також енергетична безпека.

Крім того, на форумі обговорюватимуть питання підтримки українського бізнесу на зовнішніх ринках як пріоритет зовнішньої політики, енергетичну дипломатію, а також розвиток логістичних можливостей України та ймовірні спільні транспортні й інфраструктурні проекти.

У заході візьмуть участь представники Офісу Президента, Міністерства закордонних справ України та інших відомств, народні депутати, представники ЄС, міжнародні партнери та експерти.

Стежте за трансляцією на YouTube-каналі: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw

А також на Facebook-сторінці: facebook.com/Forum.Ukraine30

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