Глава держави – іноземним дипломатам: Найпростіше, чим можете допомогти, – бути в Україні

Україна в нинішній непростий час потребує особистої присутності союзників, безпекової допомоги, посилення економічної стійкості та впевненості світу в нашій державі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Він зауважив, що зустріч відбувається в непростий, напружений час, коли світ особливо уважно стежить за ситуацією в нашій країні.

«Останні тижні світ відчуває загрозу початку масштабної ескалації. Що стосовно цього Україна може сказати світу? Ми живемо так останні вісім років. Це констатація фактів, про які ми говоримо останні вісім років», – наголосив Президент.

Глава держави акцентував, що керівництво України усвідомлює всі можливі ризики та загрози й розуміє, що і як робити задля їх подолання. «Ми завжди готові до будь-якого сценарію. Але ми, Україна, завжди прагнемо одного – це мирне врегулювання дипломатичним шляхом», – зазначив він.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що нагнітання тривоги завдає Україні не менших економічних втрат, ніж прямі військові дії.

Тож, за словами Президента, сьогодні Україна передусім потребує особистої присутності союзників і партнерів у нашій державі.

«Нас не потрібно попереджати – нам потрібно допомагати. Як саме? Найпростіше – бути з нами, бути в Україні. Я дякую всім вам, нашим друзям і партнерам, які сьогодні стоять з нами пліч-о-пліч. Дипломатичні місії яких в Україні продовжують працювати у звичному режимі. Ця присутність – багатозначна й красномовніша за тисячу слів», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що на сьогоднішньому заході присутні 80 представників іноземних держав і міжнародних організацій, і така підтримка дає тверду надію на майбутню деескалацію та мирне врегулювання.

«Україна робила, робить і робитиме для цього все можливе. Ми запропонували низку ініціатив для активізації Нормандського формату. Я дуже радий, що позавчора його було розблоковано і вперше з 2019 року спільну заяву погодили всі чотири сторони. Це була непроста зустріч, але це – демонстрація саме того, що діалог можливий», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також висловив подяку партнерам України за безпекову, військову допомогу та підтримку в посиленні економічної та фінансової стійкості.

«Я вдячний тим державам, які вже заявили про готовність надати Україні саме таку підтримку. Але ще одна форма допомоги, яка за своїм значенням не поступається озброєнню й фінансам, – це світова впевненість в Україні. Сигнали про стабільність, про надійність України як партнера. Тим паче коли для цього є всі підстави», – заявив він.

Глава держави зробив акцент на тому, що Україна продовжує проводити реформи попри зовнішню військову агресію, яка вісім років триває на сході країни, окупацію частини територій, а також в умовах пандемії COVID-19, світової фінансової та енергетичної кризи.

«Попри все це Україна досягає результатів та втілює системні зміни й перетворення, які досі є неможливими у багатьох державах пострадянського простору», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський подякував партнерам за участь у першому саміті Кримської платформи та висновки останнього саміту НАТО в Брюсселі, який підтвердив перспективу членства України, і висловив сподівання, що на наступному саміті Альянсу в Мадриді наша держава отримає чіткі відповіді на конкретні питання.

Глава держави також висловив подяку державам – членам Європейського Союзу, які офіційно підтримали європейську перспективу України та підписали відповідні декларації. Президент закликав решту 20 країн ЄС також підтримати відповідні декларації.

«Нас хочуть бачити у ЄС чи НАТО чи не хочуть сваритися з РФ? Ми рівні? Чи різні? Упевнений, що разом ми досягнемо нашої спільної мети – збережемо мир та, підвищивши голос дипломатії, змусимо замовкнути гармати. Впевнений, ми можемо зробити це разом», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу зазначив, що через загрозу ескалації з боку Росії є певні побоювання інвесторів, що спричиняє виведення частини капіталу з України.

«Тому звертаюся до вас та керівників ваших держав з проханням давати виважену оцінку ситуації – таку, яка не буде використана ворогом для розпалювання панічної ситуації в нашій державі», – сказав він.

Голова уряду наголосив, що Україна ніколи не поступиться своїм суверенітетом, територіальною цілісністю та євроатлантичним майбутнім, яке є цивілізаційним вибором українського суспільства.

«Ми зберігаємо спокій і впевненість і розраховуємо з вашою допомогою передати цей настрій вашим урядам, вашим бізнес-колам. З Україною можна й треба працювати – це інвестиції у загальноєвропейську безпеку, загальноєвропейський добробут», – зауважив Денис Шмигаль.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на важливості тиску на Росію з боку світової спільноти з вимогою врегулювання ситуації дипломатичним шляхом: «Надіслати чіткі сигнали Росії, що в її інтересах – вирішити всі суперечності шляхом дипломатії. Якщо кожен ваш уряд скаже це Російській Федерації – це буде вагомим чинником стримування».

Дмитро Кулеба також зазначив, що Україна спільно з партнерами продовжує роботу з підготовки жорстких санкційних заходів у разі продовження ескалації з боку РФ. Він подякував усім, хто докладає для цього зусиль.

«Дуже важливо, щоб Росія жодної секунди не сумнівалася, що будуть жорсткі політичні та економічні покарання у разі нової хвилі збройної агресії проти України. Це буде найкращий запобіжник і стримування, – наголосив він і додав: – Росія не повинна нас роз’єднати».