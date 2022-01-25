Глава держави: Ми не знімаємо питання про вступ України до НАТО, але це залежить не тільки від нас

Прагнення України стати членом НАТО закріплене в Конституції, воно залишається незмінним, але рішення щодо членства в Альянсі залежить не лише від нашої країни. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві.

«Від нас немає сигналу, що членство в НАТО не є нашою метою», – наголосив Глава Української держави.

«Не все, на жаль, залежить від України. Бажання України щодо Євросоюзу, щодо укріплення своїх кордонів, щодо майбутнього Альянсу, щодо наших амбіцій ви прекрасно знаєте», – заявив він.

За словами Президента, членство України в НАТО сприяло б забезпеченню безпеки й територіальної цілісності нашої держави. І якби розв'язання цього питання залежало тільки від України, «ми б розставляли крапки над «і» в дуже короткі строки. Але політика «відкритих дверей» НАТО – це шлях без конкретних термінів.

«Вважаю, ми повинні рухатися тим шляхом, який обрали. Все одно на цьому шляху найголовніше, щоб наша армія була потужною. А куди цей шлях приведе й коли – подивимось», – сказав Володимир Зеленський.