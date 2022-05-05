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Глава держави нагородив працівників НАБУ, які відзначилися в боротьбі з російськими окупантами

5 травня 2022 року - 18:20

Глава держави нагородив працівників НАБУ, які відзначилися в боротьбі з російськими окупантами

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), які відзначилися в боротьбі з російськими окупантами.

«Для мене честь відзначити вашу відвагу. Я детально знайомився з тим, що кожен і кожна з вас робили з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу українську землю. Хочу подякувати вам за вашу службу, за ваш подвиг», – сказав Глава держави.

Як зазначив Володимир Зеленський, після початку війни багато працівників правоохоронних органів продемонстрували справжню мужність і відданість Батьківщині.

«Я вдячний і маю велику честь сьогодні приймати справжніх українців та українок, справжніх героїв нашої держави. Хочу побажати вам більше здоров’я, спокою за ваші сім’ї. Велика подяка вашим батькам за те, що у нас такі справжні, героїчні громадяни», – наголосив Президент.

За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання службового обов’язку Володимир Зеленський нагородив сімох працівників НАБУ орденами й медалями.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чимало працівників Національного антикорупційного бюро налагодили та забезпечили обмін інформацією щодо місць утримання й катування українських захисників, встановлення дислокації та переміщення ворожих військ, а також викриття й затримання колаборантів.

Діяльність детективів НАБУ неодноразово рятувала воїнів від потрапляння у ворожі засідки під час наступу окупанта на Київ. Працівники НАБУ, які залишилися у своїх домівках на окупованих тоді територіях Київської області, налагодили зв’язок зі Збройними Силами України й активно допомагали українським захисникам у знищенні ворога.

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