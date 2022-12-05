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Глава держави нагородив військовослужбовців, які відзначилися під час боїв на Харківщині

6 грудня 2022 року - 17:57

Глава держави нагородив військовослужбовців, які відзначилися під час боїв на Харківщині

З нагоди Дня Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які мужньо й самовіддано захищали суверенітет і територіальну цілісність України на Харківщині під час широкомасштабного вторгнення Росії.

«Сьогодні маю честь бути тут і нагородити найкращих з найкращих. Хоча вважаю, що у нас на фронті всі найкращі», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський привітав присутніх із Днем Збройних Сил України.

«Дякую вам за службу. Дякую, що бережете нашу країну й людей, життя українських дітей, а отже, наших наступних поколінь», – наголосив він.

Президент побажав усім захисникам міцного здоров'я та перемоги.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у повномасштабній війні проти Росії. Президент зазначив, що Україна завжди пам'ятатиме їхній життєвий шлях і героїзм.

Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям ордени та медалі.

Зокрема, Президент присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» командиру 110-ї окремої мотопіхотної бригади Сухопутних військ ЗСУ полковнику Миколі Чумаку. Прийнявши керівництво бригадою 12 квітня 2022 року, полковник одразу організував її доукомплектування. В умовах бойових дій йому фактично з нуля вдалося створити боєздатну бригаду, яка зупинила просування противника на визначених рубежах. Із березня до грудня підрозділи бригади утримують 42-кілометрову смугу оборони на Донеччині. Вміле тактичне комбінування та застосування резервів дало змогу, окрім стримування ворога, проводити контрнаступальні заходи.

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