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Глава держави обговорив із Джорджею Мелоні оборонну підтримку України

13 червня 2024 року - 18:34

Глава держави обговорив із Джорджею Мелоні оборонну підтримку України

На полях саміту «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави подякував за незмінну позицію Італії в питаннях військової, фінансової та гуманітарної підтримки України.

Співрозмовники узгодили подальші кроки щодо оборонної співпраці. Зокрема, внесок Італії у розбудову української системи ППО, підготовку нового оборонного пакета. Володимир Зеленський передав актуальні оборонні потреби України в бронетехніці та далекобійних засобах.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили прийдешній Саміт миру у Швейцарії та поділилися очікуваннями від нього. Глава держави подякував Джорджі Мелоні за активну роботу із залучення країн Глобального півдня до участі в Саміті.

Сторони також обговорили реалізацію спільних проєктів, спрямованих на допомогу Україні у відбудові Одеси та Одеської області. Володимир Зеленський високо оцінив рішення Італії організувати наступну Конференцію з відновлення України в Римі наступного року.

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Робочий візит Президента України до Італії для участі у Спеціальному засіданні G7

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