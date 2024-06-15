Глава держави обговорив із Президентом Кот-д’Івуару продовольчу безпеку світу

Президент України Володимир Зеленський на полях Глобального саміту миру провів зустріч із Президентом Республіки Кот-д’Івуар Алассаном Уаттарою.

Глава Української держави подякував за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України з перших днів повномасштабної російської агресії, а також відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Володимир Зеленський відзначив участь Президента Кот-д’Івуару в Глобальному саміті миру та наголосив на важливості присутності країн Африки й інклюзивності Формули миру.

Лідери обговорили поточну ситуацію в Україні та безпекові виклики, які постали перед нашою країною та Кот-дʼІвуаром. Глави держав домовилися координувати зусилля для їхнього подолання та продовжити міждержавні контакти на різних рівнях.

Президенти приділили окрему увагу питанню продовольчої безпеки світу й наголосили, що спроби Росії перешкоджати вільній навігації в Чорному морі загрожують продовольчій безпеці багатьох регіонів.

Володимир Зеленський запросив Алассана Уаттару відвідати Україну з візитом.