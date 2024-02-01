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Рішення Євросоюзу про 50 млрд євро для України означає, що українці мають фінансові гарантії для соціальної стабільності – звернення Президента Володимира Зеленського
Рішення Євросоюзу про 50 млрд євро для України означає, що українці мають фінансові гарантії для соціальної стабільності – звернення Президента Володимира Зеленського

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Глава держави обговорив з Президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію двосторонніх економічних відносин

2 лютого 2024 року - 14:31

Глава держави обговорив з Президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію двосторонніх економічних відносин

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Володимир Зеленський подякував казахському народу та бізнесу за надану Україні гуманітарну допомогу.

Під час розмови було відзначено важливість дотримання засадничих принципів міжнародного права щодо суверенітету та територіальної цілісності держав.

Президент України поінформував про результати роботи радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики з реалізації української Формули миру та заходи для проведення Глобального саміту миру.

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні в Києві відбувається засідання Міжнародної коаліції з повернення примусово переміщених українських дітей.

Лідери двох держав торкнулися питань активізації двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу.

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