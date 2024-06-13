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Глава держави обговорив зі Вселенським Патріархом гуманітарну підтримку України

15 червня 2024 року - 18:42

Глава держави обговорив зі Вселенським Патріархом гуманітарну підтримку України

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Глава держави подякував Його Всесвятості за підтримку нашої країни, молитви за мир та допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

«Дуже важливо, що ви сьогодні з нами на Саміті миру. Дякую за гуманітарну підтримку, особливо в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими. Це дуже важливо для нас», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також висловив вдячність Патріарху Варфоломію за залучення країн світу до участі у Глобальному саміті миру.

Глава держави відзначив зусилля Його Всесвятості щодо сприяння у розвитку та зміцненні православ'я в Україні та діалог із духовенством країн світу й державами-партнерами в цьому питанні.

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Робочий візит Президента України до Швейцарії для участі в Саміті миру

15 червня 2024 року - 15:45
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