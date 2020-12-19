Глава держави ознайомився з виробництвом радіолокаційних систем на підприємстві «Іскра» Держконцерну «Укроборонпром»

У межах робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський відвідав казенне підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра», що входить до складу Державного концерну «Укроборонпром».

Глава держави ознайомився з основними показниками та концепцією корпоратизації «Укроборонпрому», яка вже стартувала та передбачає трансформацію концерну в сучасні холдинги, а також запровадження системи корпоративного управління. Президент оглянув складальну дільницю та складально-монтажний цех. Володимиру Зеленському продемонстрували новітні зразки радіолокаційних систем і комплексів, які виготовляє підприємство.

«Іскра» стане базовим підприємством холдингу «Радарні системи», що об'єднає 15 державних компаній галузі після успішного реформування ДК «Укроборонпром». «Радарні системи» мають замкнути увесь цикл виробництва систем радіолокації – від розробки до модернізації та утилізації.

«Це прекрасний завод. Він один з небагатьох на сьогодні, у якого немає жодних боргів, прибутковий завод. Вирішено сьогодні питання з нашим новим головою «Укроборонпрому» Юрієм Гусєвим збільшити державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств «Укроборонпрому», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що потенціал для збільшення державного оборонного замовлення – великий.

Генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв попросив Главу держави визначити як невідкладний законопроект № 3822 «Про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності».

«Він підтриманий урядом і вже зареєстрований у парламенті та дає можливість реалізувати велику реформу оборонно-промислового комплексу України», – зазначив Юрій Гусєв.