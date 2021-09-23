Глава держави підписав закон, що дасть змогу оперативніше визнавати гуманітарну допомогу на місцевому рівні

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про гуманітарну допомогу» щодо оперативності прийняття рішень» № 1758-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 21 вересня 2021 року.

Документ покликаний забезпечити на місцевому рівні оперативність ухвалення рішень про визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 22 тонн.

Відтепер органи місцевого самоврядування також визначені отримувачами гуманітарної допомоги.

Закон розширює повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою для отримувачів на їхній території, зокрема, легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та транспортних засобів спецпризначення (крім таксі та автомобілів інкасації) для забезпечення ними бюджетних підприємств, установ та організацій. Такі транспортні засоби спецпризначення не можуть бути відчужені протягом 10 років за будь-якими цивільно-правовими угодами, крім безоплатної передачі іншим аналогічним підприємствам.

Крім того, місцеві адміністрації тепер матимуть право визнавати гуманітарною допомогою вантажі вагою до 5 тонн у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також вантажі вагою до 22 тонн, якщо вони складаються виключно з товарів, необхідних для запобігання виникненню та поширенню спалахів епідемій або призначених для подолання інших надзвичайних ситуацій.

Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.