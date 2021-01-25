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Глава держави підписав закон щодо усунення колізії в питанні призначення та звільнення членів Наглядової ради НСТУ

10 лютого 2021 року - 13:19

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» щодо усунення колізії в питанні призначення та звільнення членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України депутатськими фракціями і групами» № 1166-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 лютого 2021 року.

Цей документ усуває колізію в питанні призначення та звільнення членів Наглядової ради НСТУ депутатськими фракціями та групами.

Законом встановлено, що строк повноважень членів Наглядової ради НСТУ становить п’ять років з моменту офіційного оприлюднення відповідного рішення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ, обраного від депутатської фракції чи групи, така фракція чи група, якщо вона не розформована, ухвалює рішення про делегування нового члена Наглядової ради на строк, що залишився до закінчення повноважень члена Наглядової ради, який достроково припинив роботу.

Депутатські фракції чи групи не можуть обирати членів Наглядової ради НСТУ, якщо до проведення виборів нового складу Верховної Ради України залишилось менш ніж 180 днів.

Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування.

 

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