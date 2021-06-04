Глава держави підписав закон щодо врегулювання питання оплати праці співробітників апаратів судів

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами» № 1558-ІХ, який парламент ухвалив 17 червня 2021 року.

Право на своєчасну виплату заробітної плати захищене законом. Але це право систематично порушується стосовно працівників апаратів судів. Так, на 2021 рік заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя складає лише 38,4% від потреби. Визначених бюджетом коштів не вистачає на виплату заробітної плати працівникам апаратів місцевих та апеляційних судів, навіть у межах обов’язкових мінімальних виплат. На необхідності фінансового забезпечення судів також наголошують міжнародні інституції, вказуючи, що суди потребують достатніх ресурсів.

Закон, який підписав Президент, дозволить врегулювати питання оплати праці співробітників апаратів судів та забезпечити належні умови для роботи судів, що гарантовано Конституцією України.

Документ вносить зміни до Державного бюджету на поточний рік, збільшуючи видатки Державній судовій адміністрації України за програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» на 742 млн грн.

Це дозволить частково вирішити першочергову потребу у збільшенні обсягу видатків на виплату заробітних плат для працівників апаратів судів.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.