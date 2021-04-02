Глава держави підписав закони, що посилюють відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки» № 1366-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року з ініціативи Кабінету Міністрів.

Протягом останніх п’яти років в Україні виникло більш як 352 тис. пожеж, що завдали прямих збитків на понад 6 млрд грн. Унаслідок загоряння загинуло понад 11 тис. людей, зокрема 359 дітей, а травми отримали більш як 7 тис. осіб.

З метою охорони життя людей та їхнього майна, національного багатства та довкілля парламент ухвалив, а Глава держави підписав закон, який збільшує відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.

Згідно з документом, такі порушення тепер каратимуться штрафом у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки, які спричинили аварії та заподіяли шкоду здоров'ю людей або пошкодили майно, передбачається кримінальна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 1000 до 4020 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо такі дії спричинили загибель людей чи пошкодили майно в особливо великому розмірі, відповідальність передбачатиме позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Також закон посилює адміністративну відповідальність за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб – пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади швидкої допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань (передбачені штрафи від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян проти штрафів на суму від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів, які існували раніше); за невиконання приписів посадових осіб щодо пожежної та техногенної безпеки (штрафи від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Крім того, Глава держави підписав взаємопов'язаний Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки» № 1367-ІХ, який парламент ухвалив 30 березня.

Цей документ доповнює попередній та встановлює адміністративну відповідальність за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки.

Так, створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб у сфері пожежної та техногенної безпеки, пов'язаній з проведенням перевірок, каратиметься штрафом на суму від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ці закони набирають чинності на наступний день після опублікування.