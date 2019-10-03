Глава держави поставив завдання забезпечити запровадження дворічного мораторію на перевірки та вжити заходів щодо збільшення лімітів для ФОП

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 761/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб – підприємців», спрямований на покращення умов для розвитку підприємництва, здійснення фізичними особами підприємницької діяльності.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити створення Координаційної ради з питань розвитку мікро- та малого підприємництва із залученням до її роботи представників громадських організацій, що представляють інтереси малого бізнесу.

У двотижневий термін за участю згаданої Ради мають бути розроблені та внесені на розгляд парламенту законопроекти, спрямовані на лібералізацію умов і критеріїв віднесення фізичних осіб – підприємців до першої групи спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, зокрема шляхом встановлення більшого розміру граничного обсягу їхнього доходу протягом календарного року, надання їм права використовувати працю найманих осіб, а також розширення переліку видів діяльності, які можуть здійснювати такі суб’єкти господарювання.

Також має бути підготовлено законопроект стосовно запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП (крім тих, які здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування) щодо дотримання ними порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій та пом’якшення відповідальності цих осіб за порушення ними встановленого порядку подання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО.

Крім того, мають бути вжиті необхідні заходи для забезпечення прозорих і необтяжливих процедур реєстрації розрахункових операцій під час реалізації товарів та надання послуг через мережу Інтернет і проведено роз’яснення щодо порядку застосування таких процедур. З 1 січня 2020 року має бути забезпечена можливість тестування платниками податків під час здійснення розрахункових операцій безкоштовного програмного рішення для використання такими платниками програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Також Глава держави підписав закони України № 128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг», які парламент ухвалив 20 вересня 2019 року.

Вони спрямовані на захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції, виведення з тіньового обігу частки готівкових розрахунків, «сірого» товару, покращення ефективності податкового адміністрування та державного контролю за розрахунковими операціями.

Реалізація положень документів сприятиме підвищенню загального рівня податкової культури та захисту споживачів за рахунок поетапного розширення фіскалізації розрахункових операцій та запровадження інноваційних технологічних рішень у вигляді програмних реєстраторів розрахункових операцій як альтернативи класичним РРО.

Так, функцію програмного РРО зможе виконувати будь-який пристрій (комп’ютер, планшет, смартфон), на який встановлено відповідне програмне забезпечення. При цьому Державна податкова служба України повинна забезпечити програмним рішенням для використання суб'єктом господарювання програмного РРО безкоштовно, а реєстрація програмного РРО здійснюватиметься через електронний кабінет.

Щоб стимулювати споживачів отримувати чеки, законами пропонується запровадити з 1 жовтня 2020 року так званий механізм кешбеку, що передбачає можливість здійснення компенсації покупцеві (споживачеві) 100% вартості придбаних товарів (робіт, послуг) за рахунок частини штрафних санкцій за порушення вимог щодо РРО, застосованих за його скаргою.

Крім того, з 1 січня 2021 року підвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальний поріг річного доходу фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування, який може відноситися до II групи платників єдиного податку.