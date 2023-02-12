Глава держави представив Василя Малюка керівному складу СБУ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок представив новопризначеного голову Служби безпеки України Василя Малюка керівному складу СБУ.

Глава держави зазначив, що генерал-майор Василь Малюк – бойовий офіцер і фахівець.

«Від початку повномасштабного вторгнення Василь Васильович Малюк довів, що є патріотом, професіоналом і саме тією людиною, яка має керувати Службою безпеки нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, СБУ динамічно й фундаментально змінюється, стає міцною та сучасною службою.

«Ворог знає, що ці фахові люди, які перебувають тут, не дадуть йому жодного шансу. І тому дуже вас боїться. Головне – усе це забезпечити й не втратити до кінця війни та після нашої перемоги. Тому що випробувань у нашій державі буде дуже багато», – заявив він.

Володимир Зеленський зазначив, що нині СБУ веде боротьбу з колаборантами.

«Я дуже вірю, що з цими питаннями ви, Василю Васильовичу, і ваші колеги розберетеся», – наголосив Глава держави.

Президент відзначив роботу працівників Служби безпеки, зокрема тих, хто веде боротьбу з ворогом на тимчасово окупованих територіях України.

«Я підтримую вас особисто, Василю Васильовичу, і ваших колег. Бажаю всім вам, вашим родинам здоров’я, а нам усім – перемоги! Слава Україні!» – сказав він.

На прохання Володимира Зеленського присутні вшанували хвилиною мовчання працівників спецслужби, які загинули, виконуючи важливі завдання на тимчасово окупованих територіях, у Бахмуті та інших містах, де триває запекле протистояння з російським агресором.

Зі свого боку Василь Малюк подякував Президентові за довіру й пообіцяв, що весь особовий склад СБУ його не підведе, оскільки розуміє рівень відповідальності та викликів.

«Зараз СБУ працює системно: від проведення унікальних спецоперацій до документування воєнних злочинів Російської Федерації», – зазначив голова Служби безпеки.

Василь Малюк наголосив, що зараз неприпустима жодна імітація активної роботи.

«Сьогодні це справжня оперативна бойова робота, контрдиверсійні, антитерористичні операції. І ті, хто не встиг перейнятися цим, – вибачте, з ними будемо прощатися», – заявив він.

За словами голови СБУ, особливий акцент сьогодні зроблено на контррозвідці. Водночас Служба безпеки активно бореться і з внутрішнім ворогом.

«Має бути повний контроль оперативної обстановки та своєчасне виявлення будь-яких системних загроз управлінню державою. І не лише виявлення, а й швидке оперативне реагування, документування й затримання негідників», – переконаний Василь Малюк.

Очільник СБУ наголосив, що український народ чекає перемоги у війні з російським окупантом, і запевнив, що Служба безпеки зробить усе можливе й неможливе, щоб пришвидшити цю перемогу.