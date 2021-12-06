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Глава держави присвоїв почесне звання «Мати-героїня» понад тисячі українських жінок

14 грудня 2021 року - 20:55

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 1010 українським жінкам. Відповідний указ № 655/2021 Глава держави підписав 14 грудня.

Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Таким чином відзначено їхню материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку.

Найбільше героїнь у Волинській області – 190.

Загалом було відзначено 48 мешканок Вінницької області, 34 – Дніпропетровської, 18 – Донецької, 35 – Житомирської, 53 – Закарпатської, 12 – Запорізької, 59 – Івано-Франківської, 28 – Київської та 24 – міста Києва.

Також звання «Мати-героїня» отримали 16 жительок Кіровоградської області, 7 – Луганської, 80 – Львівської, 7 – Миколаївської, 50 – Одеської, 14 – Полтавської, 70 – Рівненської, 17 – Сумської, 44 – Тернопільської, 24 – Харківської, 10 – Херсонської, 40 – Хмельницької, 22 – Черкаської, 77 – Чернівецької та 31 – Чернігівської.

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