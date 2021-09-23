Глава держави присвоїв звання Героя України Іллі Левітасу посмертно

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв Іллі Левітасу звання Героя України (посмертно) за визначний особистий внесок у відродження та розвиток національних культур України, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію українського суспільства, багаторічну плідну громадську й просвітницьку діяльність.

Подання на присвоєння цього звання Іллі Левітасу надійшло від Міністерства культури та інформаційної політики України напередодні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, вивченням якої та вшануванням пам’яті жертв самовіддано займався Ілля Михайлович.

Свій творчий і життєвий досвід Ілля Левітас (11.12.1931 – 04.08.2014) присвятив на громадських засадах створенню форм та структур з розвитку та збереження єврейської культури в незалежній Україні, вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру, пошуку та відзначенню людей, які рятували євреїв від знищення в роки нацистської окупації.

Ілля Левітас – автор і укладач 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру. Автор понад 220 статей.

У 1989 р. заснував Раду національних товариств України, яка існує й донині та об'єднує сотні місцевих організацій десятків національностей. Того ж року Ілля Левітас заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію – Товариство єврейської культури України, яке в 1992-му увійшло до складу Єврейської ради України.

За ініціативою та під безпосереднім керівництвом Іллі Левітаса був створений Фонд «Пам’ять Бабиного Яру», який він очолював до самої смерті. За час існування Фонд виконав величезну роботу зі збереження в пам’яті людей трагедії, яка сталася в урочищі Бабин Яр в роки нацистської окупації.

Фонди «Пам’ять Бабиного Яру» та «Пам'ять жертв фашизму в Україні», які також входили до складу Єврейської ради України, присвоїли звання Праведника України й Праведника Бабиного Яру більш як 4 тис. осіб 13 національностей, які рятували євреїв від знищення.

Нині ті, хто мають звання Праведника України чи Праведника Бабиного Яру, відповідно до Указу Президента від 14 травня 2021 року № 193 отримуватимуть довічні державні стипендії.