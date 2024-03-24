Глава держави провів спільний іфтар із представниками мусульманської спільноти України та нагородив українських воїнів-мусульман

Президент України Володимир Зеленський разом з українськими військовими, які сповідують іслам, лідерами Меджлісу кримськотатарського народу та представниками мусульманської спільноти й духовенства взяв участь у іфтарі – вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадану.

Захід відбувся на території Духовного управління мусульман Криму і став продовженням традиції проведення іфтару, започаткованої на державному рівні Президентом України у 2023 році.

«Торік ми започаткували нову традицію – саме так разом відзначати священний Рамадан. І політичне керівництво нашої держави, і військове командування, і представники нашої української мусульманської спільноти, і Меджліс кримськотатарського народу, і дипломатичний корпус – усі разом. Я дуже радий, що сьогодні ми в такому самому складі разом тут. Єдність завжди важлива. Тим більше єдність важлива, коли життя затьмарене війною й ударами зла», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави висловив вдячність усім присутнім, тим, хто воює, працює заради України, хто допомагає нашій державі та не підкоряється злу.

«Хочу відзначити воїнів-мусульман – усіх, хто у складі Сил оборони та безпеки України захищає нашу державу, нашу свободу. Дякую кожному нашому воїну за хоробрість. Усім, хто наближає звільнення всієї нашої землі й нашого Криму», – наголосив Президент.

Разом із Володимиром Зеленським іфтар розділили українські військовослужбовці-мусульмани, котрі нині захищають нашу країну у лавах Збройних Сил України. Президент вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня розвідникам, артилеристам, кулеметникам, штурмовикам, які проявили мужність і самовідданість у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

Окремо Володимир Зеленський відзначив усіх, хто на окупованій території України знаходить можливості подбати про наших громадян: дітей, людей поважного віку, яким необхідна підтримка.

«Я дякую також усім, хто допомагає нашій державі повертати в Україну депортованих, викрадених Росією дітей і дорослих. Це тисячі доль. Всіх їх потрібно врятувати. На глобальну вдячність заслуговує кожен лідер, чиє посередництво повертає наших дітей із депортації та рятує дорослих від російських репресій», – зауважив Глава держави.

Президент України побажав миру та спокою тим народам, які позбавлені нормального життя та безпеки через бойові дії: людям у Сирії, Газі, Лівії, Судані.

«Ми в Україні бажаємо всім, хто цінує життя, справжнього захисту. Бажаємо чесного миру всім народам, чий дім руйнує війна. Бажаємо справедливості нашій державі Україні та всім іншим народам. Хай цей час Рамадану підтримає всіх нас – наших людей, нашу державу. І хай наша єдність буде незмінною», – сказав Володимир Зеленський.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив подяку Президентові України, усім присутнім, а також усім воїнам, які сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу країну.

«Ви зараз виконуєте не лише свій громадянський, а й релігійний обов’язок. Адже, згідно з принципами ісламу, війна за свою Батьківщину є обов’язком для кожного мусульманина», – зазначив він.

Лідер кримськотатарського народу висловив переконання, що покарання за все заподіяне зло обов’язково повернеться тим, хто винен у цій війні. Водночас Мустафа Джемілєв подякував усім країнам світу, які допомагають сьогодні захистити український народ.

Він побажав, щоб священний місяць Рамадан став іще одним приводом для більшої консолідації всього українського народу задля перемоги над ворогом.

В іфтарі також взяли участь: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та інші члени Меджлісу, постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, муфтій Духовного управління мусульман АР Крим, шейх Айдер Рустамов, заступник муфтія Духовного управління мусульман України «Умма» Мамет Мамутов, головний омбудсмен Турецької Республіки Шереф Малкоч, генеральний секретар ГУАМ Алтай Ефендієв, посли Туреччини, Туркменістану, Палестини, Узбекистану, Єгипту, Лівійської Республіки, Пакистану, Індонезії, Південно-Африканської Республіки в Україні, представники дипломатичних місій Азербайджану, Алжиру, Судану, Катару, Іраку, Киргизстану, які акредитовані в Україні, культурні та громадські діячі.

Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що в лавах ЗСУ воюють тисячі мусульман, і це вже третій Рамадан із початку повномасштабного вторгнення, який вони проводять в окопах, захищаючи майбутнє нашої країни.

«Велика вдячність нашим воїнам, які спільно витісняють ворога з нашої землі, захищають справедливість та мир. Наші молитви з тими, хто загинув за вільну Україну. Прошу у Всевишнього, щоб він якнайшвидше дарував нам перемогу над окупантом. Щоб ми якнайшвидше звільнили нашу батьківщину, наш народ та забезпечили законність для всіх наших співгромадян від Ялти до Чернігова, від Луганська до Ужгорода», – наголосив Рустем Умєров.

Голова Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустамов виголосив іфтарну молитву, яка символізує завершення посту цього дня.

Президент України також відвідав виставку «Корани, що пережили депортацію», на якій представлені примірники книг, виданих у Криму та за його межами. Найстаріше із представлених видання Корану побачило світ наприкінці ХІХ століття. Деякі книги люди забирали із собою під час депортації, а з часом уже їхні діти повернули їх на батьківщину.

Глава держави також оглянув портрети військових: кримських татар та українців, які сповідують іслам та є родом із Криму, що розповідають про історію їхніх родин та мотивацію боротися за територіальну цілісність України сьогодні.

Крім того, на виставці представлені портрети військових-мусульман різних національностей, які є громадянами України та воюють на фронті, захищаючи нашу країну.

Захід організували Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим та Духовне управління мусульман Криму спільно з кримськотатарською громадою міста Києва.