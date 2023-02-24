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Глава держави провів телефонну розмову з Президентом Туреччини

24 лютого 2023 року - 18:09

Глава держави провів телефонну розмову з Президентом Туреччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава Української держави подякував лідеру Туреччини за слова підтримки в цей символічний для України день.

«Ціную цей прояв підтримки в річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну. Вдячні вам і всьому турецькому народові за допомогу, яку ми відчували весь цей час. Цю підтримку ми завжди пам’ятатимемо», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо він подякував Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку Туреччиною резолюції ООН щодо сталого миру в Україні, а також формули миру.

Зі свого боку Президент Турецької Республіки висловив подяку за надану Україною допомогу в подоланні наслідків руйнівних землетрусів. Володимир Зеленський іще раз висловив співчуття Реджепу Таїпу Ердогану та всьому турецькому народові у зв’язку з трагедією.

«Народ України стоїть пліч-о-пліч із турецьким у цю лиху годину. Ми й надалі готові надавати всю можливу допомогу Туреччині та її народу», – наголосив Глава Української держави.

Під час розмови сторони висловили зацікавленість у продовженні Чорноморської зернової ініціативи.

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