Глава держави провів засідання Ради національної безпеки і оборони України

Під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, під час якого було розглянуто питання стану споруд цивільного захисту, прискорення судової реформи та подальших кроків у напрямку набуття Україною членства у Європейському Союзі.

Члени РНБО заслухали доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна щодо результатів оперативних обстежень захисних споруд цивільного захисту.

За результатами перевірки визнано незадовільною роботу із забезпечення готовності укриттів у Запорізькій, Сумській областях (зокрема в Конотопському районі), у Житомирському районі Житомирщини, Білоцерківському районі Київщини, а також у Києві, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

За результатами розгляду проблемних питань щодо укриття людей Рада нацбезпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів, обласним і місцевим органам влади вжити заходів для притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які відповідають за утримання споруд цивільного захисту в тих населених пунктах, де їхній стан визнано незадовільним.

Уряду також доручено визначити захисні споруди, які мають стратегічне значення для захисту громадян і забезпечити проведення системних перевірок стану укриттів.

Крім того, РНБО доручила Кабінету Міністрів створити комісію на чолі з віце-прем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим для перевірки стану мостових споруд.

Обласним адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування РНБО доручила привести у готовність наявні укриття, забезпечивши цілодобовий безперешкодний доступ до них. Також має бути передбачений онлайн-доступ до інформації про укриття, які працюють. Завданням місцевої влади є й нарощування фонду захисних споруд з метою забезпечення укриттями 100% жителів, зокрема шляхом будівництва укриттів модульного типу та пристосування до цього споруд підземного простору.

Учасники засідання Ради національної безпеки і оборони України також заслухали питання прискорення судової реформи в Україні та подолання проявів корупції в системі правосуддя. Доповідали Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, народний депутат, голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов та віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За результатами розгляду питання РНБО звернулася до суб’єктів законодавчої ініціативи щодо необхідності посилення кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши позбавлення волі на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна, посилення ролі інституту суду присяжних і розширення випадків його застосування та посилення перевірки суддів, зокрема з використанням детектора брехні.

Крім того, Ольга Стефанішина доповіла про подальші кроки, які необхідно зробити для забезпечення набуття Україною повноправного членства у Європейському Союзі.

РНБО рекомендувала Кабінету Міністрів та Верховній Раді прискорити розробку й ухвалення законодавчих актів, спрямованих на виконання рекомендацій, вказаних у висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство у ЄС.