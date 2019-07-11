Глава держави провів зустріч з мексиканським інвестором Пітером Фойо

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що співпраця з інвесторами, які готові вкладати в Україну кошти, є одним із пріоритетів для нього та його команди.

«Насамперед для нас пріоритет – це реальні інвестиції в Україну. Ми дуже відкриті. Ми готові захищати будь-яку чисту, справжню інвестицію в Україну», – сказав Глава держави під час зустрічі з головним виконавчим директором Principal Standard Group Пітером Фойо та його партнером, віце-президентом компанії UTG Ігорем Мельником.

Володимир Зеленський зазначив, що, незважаючи на досить щільний робочий графік, він завжди готовий знайти час на корисні для України проекти й сідати за стіл переговорів для предметної розмови. «Якщо у нас співпадають бажання та бачення, якщо це «білий», чесний бізнес – ми готові», – зазначив Президент.

Глава держави підкреслив, що вважає важливим будь-який інвестиційний проект, незалежно від того, на мільйон це інвестиція чи на мільярд. «Ми відкриті до всього, що створює новий бізнес в Україні та робочі місця для наших громадян», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що готовий підтримати налагодження співпраці, якщо компанія Пітера Фойо може сприяти забезпеченню контрактами українських державних чи приватних підприємств, адже це – податки та робочі місця.

Учасники зустрічі обговорили можливості такої співпраці.

Зі свого боку головний виконавчий директор Principal Standard Group подякував за зустріч і зауважив, що для нього велика честь бути сьогодні тут, оскільки його дружина – українка і він з родиною живе і в Мексиці, і в Україні.

«Мені подобається ваша країна, я знаю її вже багато років. Я знаю українські села, і мені дуже близька українська культура та українці», – сказав Пітер Фойо.

Він також розповів, що його спеціалізація – це телефонія та телекомунікаційні послуги, що актуально в контексті розвитку в Україні мобільного зв’язку та підготовки до запуску 5G. Головний виконавчий директор Principal Standard Group підкреслив, що для нього є важливою позиція Президента щодо побудови конструктивної співпраці на засадах відкритості.